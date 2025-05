Juicio de Sean 'Diddy' Combs comenzará con selección del jurado

El juicio por tráfico sexual de Sean "Diddy" Combs, el empresario del hip hop cuya exitosa carrera ha estado salpicada de acusaciones de violencia, comenzó en Nueva York este lunes con la selección del jurado, un proceso que podría durar varios días. Se espera que las declaraciones de apertura de los abogados y el inicio del testimonio tengan lugar la próxima semana.

Varias decenas de posibles jurados recibieron una breve descripción de los cargos de tráfico sexual y asociación delictuosa contra Combs por parte del juez federal, Arun Subramanian, quien les recordó que Combs se había declarado no culpable y se presumía inocente.

Mientras el juez hablaba, Combs se sentó con sus abogados. Llevaba un suéter sobre una camisa blanca y pantalones grises para el procedimiento, después de que el juez aprobara que usara ropa casual durante el juicio en vez de uniforme de prisión. Combs ha estado detenido en una sombría cárcel federal en Brooklyn desde su arresto en septiembre pasado.

La acusación de 17 páginas contra Combs —que se lee como un documento de cargos presentado contra un líder de la mafia o el jefe de una banda de narcotraficantes— alega que Combs participó en un patrón de comportamiento abusivo durante dos décadas contra mujeres y otros, con la ayuda de personas de su séquito y empleados de su red de negocios.

Las mujeres fueron manipuladas para participar en actos sexuales impulsados con drogas con trabajadores sexuales masculinos que Combs llamaba "Freak Offs", dicen los fiscales. Para mantener a las mujeres sometidas, los fiscales dicen que Combs usó una mezcla de influencia y violencia: ofrecía impulsar sus carreras en el entretenimiento si hacían lo que él pedía, o las frenaba si no lo hacían.

Y cuando no conseguía lo que quería, la acusación dice que Combs y sus asociados recurrían a actos violentos, incluidos golpizas, secuestros e incendios provocados. Una vez, la acusación alega que incluso colgó a alguien de un balcón.

Combs y sus abogados dicen que es inocente.

Cualquier sexo grupal fue consensuado, dicen. No hubo esfuerzo por coaccionar a las personas a hacer cosas que no querían hacer, y nada de lo que sucedió equivalía a un crimen organizado, afirman.

Se espera que el juicio dure al menos ocho semanas.

Combs, de 55 años, ha reconocido un episodio de violencia que probablemente se destacará en el juicio. En 2016, una cámara de seguridad lo grabó golpeando a su exnovia, la cantante de R&B Cassie, en el pasillo de un hotel de Los Ángeles. Cassie presentó una demanda a finales de 2023 diciendo que Combs la había sometido a años de abuso, incluidas golpizas y violación.

The Associated Press no suele nombrar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que denuncien públicamente, como lo hizo Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura.

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, ha dicho que Combs no era "una persona perfecta" y que hubo consumo de drogas y relaciones tóxicas, pero afirmó que toda actividad sexual entre Combs, Cassie y otras personas fue consensuada.

El juicio es el último y más serio de una larga serie de problemas legales para Combs. Si es condenado, enfrenta la posibilidad pasar décadas en prisión.

En 1999 fue acusado de irrumpir en las oficinas de un ejecutivo de Interscope Records con sus guardaespaldas y golpearlo con una botella de champán y una silla. El ejecutivo, Steve Stoute, luego pidió a los fiscales que fueran indulgentes con Combs, quien se declaró culpable de un cargo menor y tomó una clase de manejo de la ira.

Más tarde ese mismo año, Combs fue detenido por la policía después de que él y su entonces novia, Jennifer Lopez, huyeran de un club nocturno donde tres personas resultaron heridas por disparos. Combs fue absuelto de todos los cargos relacionados con el episodio en un juicio de 2001, pero un rapero de su séquito, Jamal "Shyne" Barrow, fue condenado por el tiroteo y cumplió casi nueve años en prisión.

Luego, en 2015, Combs fue acusado de agredir a alguien con una pesa de gimnasio en la Universidad de California, Los Ángeles, donde uno de sus hijos jugaba fútbol. Combs dijo que se estaba defendiendo y los fiscales retiraron el caso.

Comentarios