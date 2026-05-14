Harvey Weinstein vuelve a corte tras reportar molestias cardíacas

Harvey Weinstein regresó este jueves al tribunal de Nueva York después de haber reportado dolores en el pecho durante la jornada previa de su nuevo juicio por violación, un proceso que mantiene nuevamente bajo los reflectores al exmagnate de Hollywood.

El exproductor cinematográfico, de 74 años, apareció en la sala empujado en la silla de ruedas que utiliza desde hace varios años debido a diversos problemas de salud. Aunque lucía pálido, se mostró atento y aseguró sentirse “bien” al ingresar nuevamente al juzgado.

La audiencia se reanudó mientras el jurado retomó las deliberaciones sobre el caso que enfrenta Weinstein por un cargo de violación en tercer grado.

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Una pausa inesperada en el juicio

El miércoles, las deliberaciones tuvieron que interrumpirse luego de que el abogado defensor Marc Agnifilo informara que Weinstein estaba sufriendo dolores en el pecho mientras permanecía en una zona de retención dentro del tribunal.

La situación ocurrió después de que los jurados solicitaran volver a escuchar fragmentos del testimonio de Jessica Mann, principal acusadora en el caso, además de revisar parte de las pruebas presentadas por la fiscalía, incluidos correos electrónicos y una extensa cronología de hechos.

Tras reunirse con fiscales y abogados defensores, el juez Curtis Farber decidió enviar al jurado a casa antes de tiempo debido a “razones imprevistas”.

Este jueves, los integrantes del jurado recibieron nuevamente el material solicitado y continuaron las deliberaciones a puerta cerrada.

El testimonio de Jessica Mann

Uno de los puntos centrales del juicio gira en torno al testimonio de Jessica Mann, quien declaró haber mantenido encuentros consensuados con Weinstein antes del presunto abuso ocurrido en marzo de 2013 en un hotel de Manhattan.

Mann, actualmente de 40 años, sostuvo durante el juicio que el productor la sometió a relaciones sexuales no deseadas pese a que ella le pidió repetidamente que se detuviera.

La defensa, sin embargo, insiste en que el encuentro fue consensuado y ha tratado de desacreditar la versión de la denunciante.

Durante los alegatos, los abogados de Weinstein destacaron un momento del testimonio en el que Mann aseguró sentirse “desconectándose” mientras respondía preguntas relacionadas con la manera en que ocultó a sus amigos la relación que mantenía con el productor.

La estrategia de la defensa busca argumentar que la preocupación de Mann estaba relacionada con su reputación personal y no con una presunta agresión sexual.

El caso que detonó el movimiento #MeToo

La denuncia de Jessica Mann forma parte de la ola de acusaciones que surgieron contra Weinstein en 2017 y que impulsaron el movimiento #MeToo en la industria del entretenimiento y en distintos sectores alrededor del mundo.

El exproductor, ganador del Oscar, ha reconocido públicamente comportamientos inapropiados en el pasado, aunque mantiene su postura de nunca haber agredido sexualmente a ninguna mujer.

“Actué mal”, llegó a declarar Weinstein en anteriores procesos judiciales, aunque siempre negó las acusaciones de violación.

Las múltiples denuncias derivaron en condenas penales tanto en Nueva York como en California.

Cabe recordar que la condena emitida en Nueva York en 2020 fue anulada posteriormente por un tribunal de apelaciones, lo que abrió la puerta a un nuevo juicio.

En una primera repetición del proceso, realizada el año pasado, el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime respecto a la acusación relacionada con Jessica Mann, motivo por el cual el caso volvió nuevamente a tribunales.

Durante este nuevo juicio, el jurado escuchó cerca de tres semanas de testimonios, incluidos cinco días completos dedicados a la declaración de Mann.

Weinstein decidió no testificar ante el tribunal.

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