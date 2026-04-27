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Internacional

Arranca juicio de Musk contra OpenAI y Sam Altman en California

El proceso, comenzó con la selección del jurado y se perfila como uno de los litigios más relevantes en la industria de la inteligencia artificial

  • 27
  • Abril
    2026

El empresario Elon Musk inició este lunes un juicio civil en California contra Sam Altman y otros socios de OpenAI, en un caso que podría redefinir el futuro de una de las compañías más influyentes del sector tecnológico.

El proceso, que se desarrolla en un tribunal federal de Oakland, comenzó con la selección del jurado y se perfila como uno de los litigios más relevantes en la industria de la inteligencia artificial.

Acusaciones millonarias

Musk, cofundador de la organización, acusa a Altman, a Greg Brockman y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.

Según la demanda, OpenAI habría traicionado su misión original de operar como una organización sin fines de lucro, transformándose en una estructura con fines comerciales en beneficio de sus directivos y socios.

Denuncia Musk a OpenAI y Apple por asfixiar la competencia en IA

El magnate exige una compensación de 150 mil millones de dólares y busca que la empresa regrese a su modelo original.

Por su parte, OpenAI rechazó las acusaciones y calificó la demanda como “infundada” y motivada por intereses competitivos, al señalar que Musk intenta obstaculizar el desarrollo de la compañía.

La empresa, creadora de ChatGPT, aseguró que aprovechará el juicio para cuestionar bajo juramento las acciones del propio Musk, a quien acusa de intentar perjudicar su crecimiento.

Testimonios clave

Se espera que durante el juicio comparezcan figuras clave del sector, incluyendo al propio Altman y al director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, lo que eleva el perfil del caso a nivel global.

El proceso está a cargo de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien permitió que el caso avance, aunque desestimó algunas de las acusaciones iniciales.

OpenAI fue fundada en 2015 con la participación de Musk, Altman y otros líderes tecnológicos, con el objetivo de impulsar el desarrollo de inteligencia artificial de manera ética.

Musk aportó cerca de 45 millones de dólares, pero se retiró en 2018 tras desacuerdos sobre el rumbo de la organización.

En 2019, la empresa adoptó un modelo de “beneficio limitado”, y posteriormente evolucionó hacia una estructura híbrida que combina elementos sin fines de lucro y comerciales.


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