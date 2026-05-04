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Blake Lively y Justin Baldoni llegan a un acuerdo y evitan juicio

Blake Lively y Justin Baldoni resolvieron su disputa legal relacionada con la película It Ends With Us y evitaron un juicio programado para mayo en Nueva York

  • 04
  • Mayo
    2026

Los actores Blake Lively y Justin Baldoni llegaron este lunes a un acuerdo en el proceso legal que enfrentaba a ambos desde 2024, derivado de una demanda presentada por la actriz en relación con el rodaje de la película It Ends With Us.

El acuerdo se concretó tras una audiencia celebrada en un tribunal de Nueva York, con lo que ambas partes evitarán presentarse a un juicio que estaba programado para el próximo 18 de mayo.

La controversia se originó cuando Blake Lively, reconocida por su papel de Serena van der Woodsen en la serie Gossip Girl, demandó a su compañero de reparto y director de la cinta, Justin Baldoni, por presunto comportamiento inapropiado durante la producción del filme.

En su denuncia, la actriz también lo acusó de haber participado en una supuesta campaña de desprestigio en su contra como represalia por haber denunciado dichas conductas.

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Baldoni, por su parte, ha negado desde el inicio todas las acusaciones en su contra.

Decisiones previas del tribunal

El juez del caso, Lewis J. Liman, había desestimado en abril la mayoría de las acusaciones presentadas por Lively, incluyendo señalamientos por acoso, difamación y conspiración.

Sin embargo, el tribunal mantuvo abiertas otras alegaciones relacionadas con incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias.

El juez también señaló que parte de las denuncias se basaban en una legislación de California, pese a que los hechos habrían ocurrido en Nueva Jersey, donde se realizaron algunas grabaciones de la película.

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Además de rechazar las acusaciones de Lively, Baldoni había presentado contrademandas contra la actriz y contra el diario The New York Times, relacionadas con la cobertura mediática del caso. No obstante, dichas acciones legales también fueron desestimadas por el tribunal.

Declaraciones tras el acuerdo

De acuerdo con información difundida por NBC News, los equipos legales de ambas partes emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron el impacto de la película y el trabajo realizado durante su producción.

En el mensaje, los abogados señalaron que el resultado final del filme, centrado en la violencia de género, es motivo de orgullo para quienes participaron en su realización, y subrayaron la importancia de generar conciencia sobre este tipo de problemáticas.

Asimismo, reconocieron que las preocupaciones planteadas por Lively debían ser escuchadas y reafirmaron el compromiso de promover entornos laborales adecuados y libres de irregularidades.

Hasta el momento, ni el tribunal ni los representantes legales de los actores han hecho públicos los términos específicos del acuerdo alcanzado entre ambas partes, cerrando así uno de los procesos más mediáticos derivados de la producción cinematográfica.


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