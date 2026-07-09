Justin Baldoni rompe el silencio sobre disputa con Lively

Justin y Emily Baldoni hablaron por primera vez sobre el conflicto legal con Blake Lively y aseguraron que dejaron actuar a la justicia durante dos años

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El actor Justin Baldoni y su esposa, Emily Baldoni, reaparecieron públicamente para abordar por primera vez la disputa legal que mantienen con Blake Lively, relacionada con los hechos ocurridos durante la producción de la película It Ends With Us.

A través de un video publicado en Instagram, la pareja explicó que decidió guardar silencio durante casi dos años, pese a que tenían mucho que expresar sobre el caso.

"No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no es porque no tuviéramos nada que decir", afirmó Justin Baldoni. El actor y director señaló que en varias ocasiones intentaron grabar un mensaje, pero concluyeron que no era el momento adecuado y optaron por esperar tras reflexionar y orar al respecto.

Hablan sobre las acusaciones

Emily Baldoni reconoció que existe "mucho que decir" sobre el conflicto que comenzó en 2024, cuando Blake Lively acusó a Justin Baldoni de acoso sexual y de intentar organizar una campaña de desprestigio en su contra durante el rodaje de It Ends With Us, cinta en la que él participó como director y coprotagonista.

La esposa del cineasta indicó que, pese a la complejidad del momento, ambos sienten una profunda gratitud por las personas que los han acompañado durante el proceso.

En el mismo sentido, Justin Baldoni aseguró que "la gratitud nos ha salvado".

La pareja explicó que decidió compartir un mensaje después de que, según sus palabras, durante este tiempo "se han dicho muchas cosas dolorosas".

Justin Baldoni sostuvo que su intención siempre fue permitir que la justicia siguiera su curso sin contribuir al escándalo, mientras que Emily Baldoni expresó que los hechos hablan por sí mismos.

Justin Baldoni también agradeció el apoyo de familiares, amigos y personas que, aseguró, los respaldaron durante el proceso legal. Señaló que ese acompañamiento fue fundamental para afrontar la situación que ha enfrentado junto con su esposa.

Así avanza el proceso legal

Tras las acusaciones presentadas por Blake Lively, Justin Baldoni y su productora Wayfarer Studios respondieron con una demanda por difamación de 400 millones de dólares contra la actriz y su esposo, Ryan Reynolds.

En ella sostuvieron que Lively utilizó acusaciones falsas de agresión sexual para obtener el control de la película.

Sin embargo, la demanda fue desestimada luego de que un juez determinó que las acusaciones de la actriz estaban protegidas por el privilegio procesal.

Antes del inicio del juicio previsto para mayo, Blake Lively retiró su demanda y alcanzó un acuerdo con Justin Baldoni y Wayfarer Studios.

Aunque no hubo compensación económica entre las partes, actualmente la actriz solicita 7.5 millones de dólares por concepto de honorarios legales a Justin Baldoni y la productora.