Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_8_88804cc4b5
Escena

Blake Lively y Justin Baldoni llegan a tribunal por disputa legal

Hoy ambos llegaron por separado a Nueva York a una conferencia de conciliación sobre acusaciones de acoso y difamación antes del juicio de mayo 2026

  • 11
  • Febrero
    2026

Blake Lively y Justin Baldoni se presentaron hoy, 11 de febrero de 2026, al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, Nueva York, para una conferencia de conciliación ordenada por la corte.

La sesión busca resolver su disputa legal antes del juicio programado para el 18 de mayo de 2026 y es privada, bajo supervisión de la jueza magistrada Sarah L. Cave.

Lively llegó sola, vestida con un traje verde oliva holgado, mientras que Baldoni asistió acompañado de su esposa, Emily Baldoni. Esta es la primera vez que ambos coinciden en persona desde que comenzó la demanda principal de Lively en diciembre de 2024/enero de 2025.

El origen del conflicto

La disputa gira en torno a la película It Ends With Us (2024), basada en la novela de Colleen Hoover. Lively acusa a Baldoni, director y coprotagonista, de acoso sexual en el set, creación de un ambiente laboral hostil y de liderar una campaña de difamación y represalias tras sus quejas.

La actriz reclama alrededor de $161 millones en daños.

HA4j2YCWwAERoIc (1).jfif

Baldoni ha negado todas las acusaciones y presentó contrademandas, incluyendo una por $400 millones por difamación contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y otros, aunque estas fueron desestimadas por el juez en junio de 2025.

La reunión de hoy, que podría durar horas o incluso días, tiene como objetivo mediar entre ambas partes y evitar un juicio público. Hasta el momento no se ha informado si hubo algún acuerdo.

El caso ha sido uno de los pleitos más mediáticos de Hollywood en años, con documentos filtrados, mensajes privados y debates sobre las acusaciones cruzadas.

Si no se llega a un acuerdo, el juicio principal comenzará en mayo de 2026. Baldoni ha intentado desestimar la demanda, pero la corte aún no ha tomado una decisión definitiva.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2026_01_20_T141430_295_9da694fd4d
Alicia Villarreal acude a Fiscalía en NL y ratifica denuncias
1356388_julio_iglesias_le_23_septembre_2015_aababed32b
Fiscalía frena personación de Julio Iglesias en investigación
1356388_julio_iglesias_le_23_septembre_2015_aababed32b
Defensa de Julio Iglesias pide archivar investigación en España
publicidad

Últimas Noticias

AP_26043561147795_2d4a2a5b3a
Famosos despiden a James Van Der Beek con emotivos mensajes
uefa_ingresos_millones_8ff11e37cb
UEFA supera €5,000 millones en ingresos en 2024-2025
adx_florence_supermax_bloqueo_20_reos_84d7c3e309
Ordena juez frenar envío de 20 reos a ADX Florence en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×