Blake Lively y Justin Baldoni llegan a tribunal por disputa legal

Blake Lively y Justin Baldoni se presentaron hoy, 11 de febrero de 2026, al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, Nueva York, para una conferencia de conciliación ordenada por la corte.

La sesión busca resolver su disputa legal antes del juicio programado para el 18 de mayo de 2026 y es privada, bajo supervisión de la jueza magistrada Sarah L. Cave.

Lively llegó sola, vestida con un traje verde oliva holgado, mientras que Baldoni asistió acompañado de su esposa, Emily Baldoni. Esta es la primera vez que ambos coinciden en persona desde que comenzó la demanda principal de Lively en diciembre de 2024/enero de 2025.

El origen del conflicto

La disputa gira en torno a la película It Ends With Us (2024), basada en la novela de Colleen Hoover. Lively acusa a Baldoni, director y coprotagonista, de acoso sexual en el set, creación de un ambiente laboral hostil y de liderar una campaña de difamación y represalias tras sus quejas.

La actriz reclama alrededor de $161 millones en daños.

Baldoni ha negado todas las acusaciones y presentó contrademandas, incluyendo una por $400 millones por difamación contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y otros, aunque estas fueron desestimadas por el juez en junio de 2025.

La reunión de hoy, que podría durar horas o incluso días, tiene como objetivo mediar entre ambas partes y evitar un juicio público. Hasta el momento no se ha informado si hubo algún acuerdo.

El caso ha sido uno de los pleitos más mediáticos de Hollywood en años, con documentos filtrados, mensajes privados y debates sobre las acusaciones cruzadas.

Si no se llega a un acuerdo, el juicio principal comenzará en mayo de 2026. Baldoni ha intentado desestimar la demanda, pero la corte aún no ha tomado una decisión definitiva.

