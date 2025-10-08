Justin Bieber es captado bailando al ritmo de mariachi en LA

Justin Bieber ha vuelto a robarse el show con su amor por la cultura mexicana.

El 7 de octubre de 2025, durante un torneo de baloncesto que fue parte de un evento promocional de su marca de ropa SKYLRK en los estudios SRGN de Los Ángeles, California, el cantante fue recibido con un grupo de mariachis.

Al escuchar la música, no dudó en detenerse, unirse al centro del grupo y sacar sus mejores pasos de baile.

Al poco tiempo, los videos de este épico momento comenzaron a hacerse virales. Las imagenes muestran a Bieber bailando, mientras las personas que se encontraban a su alrededor se limitaban a grabarlo y verlo bailar, y así fue como el interprete de "Baby" se robó el show.

Dios si no es para mi Muestrame a Justin bailando mariachi.



pic.twitter.com/rL5XKqk4ZK — La Fea Del Grup (@LaFeaDelGrup) October 8, 2025

El video, grabado por testigos, se viralizó en minutos en redes como TikTok y X, donde sus fans mexicanos enloquecieron con comentarios como "¡Es Sergio el bailador!" o "¡México siempre presente!".

Este no es la primera vez que Bieber muestra su lado "mexicano": en mayo de 2025, sorprendió a su esposa Hailey con una serenata de mariachi cantando "Cielito Lindo" por el Día de las Madres, y en años pasados lo hemos visto bailando cumbia de Los Ángeles Azules en Coachella.

