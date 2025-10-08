Cerrar X
EH_CONTEXTO_4_007ac6f583
Escena

Justin Bieber es captado bailando al ritmo de mariachi en LA

Justin Bieber se robó el show al sacar los mejores pasos de baile junto al mariachi, en un evento promocional de su marca de ropa en Los Ángeles

  • 08
  • Octubre
    2025

Justin Bieber ha vuelto a robarse el show con su amor por la cultura mexicana.

El 7 de octubre de 2025, durante un torneo de baloncesto que fue parte de un evento promocional de su marca de ropa SKYLRK en los estudios SRGN de Los Ángeles, California, el cantante fue recibido con un grupo de mariachis.

Al escuchar la música, no dudó en detenerse, unirse al centro del grupo y sacar sus mejores pasos de baile.

Al poco tiempo, los videos de este épico momento comenzaron a hacerse virales. Las imagenes muestran a Bieber bailando, mientras las personas que se encontraban a su alrededor se limitaban a grabarlo y verlo bailar, y así fue como el interprete de "Baby" se robó el show.

El video, grabado por testigos, se viralizó en minutos en redes como TikTok y X, donde sus fans mexicanos enloquecieron con comentarios como "¡Es Sergio el bailador!" o "¡México siempre presente!".

Este no es la primera vez que Bieber muestra su lado "mexicano": en mayo de 2025, sorprendió a su esposa Hailey con una serenata de mariachi cantando "Cielito Lindo" por el Día de las Madres, y en años pasados lo hemos visto bailando cumbia de Los Ángeles Azules en Coachella.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_61_38c3490089
Organizan Festival Nacional de Huapango en la huasteca
escena_him_el_elegido_6e243d02f9
Este jueves llega a los cines 'El Elegido' del futbol americano
museo_1_58cb5edca4
Inauguran el museo Casa Kahlo en la Ciudad de México
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T132925_169_78fb01f7d4
Desalojan a ministros de Palacio Nacional por tiroteo en Haití
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T131537_214_3982e19e8d
Los Ángeles considera declarar estado de emergencia por redadas
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T123455_286_2a25e0d88f
Texas investiga a Discord por permitir 'contenido extremista'
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×