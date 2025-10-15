Cerrar X
Justin Bieber sorprende tocando con una banda sinaloense

Justin Bieber fue captado participando activamente en un tamborazo con una banda sinaloense durante un evento deportivo en Los Ángeles, California

  • 15
  • Octubre
    2025

El cantante canadiense Justin Bieber ha vuelto a enamorar a sus fans mexicanos al ser captado participando activamente en un tamborazo con una banda sinaloense durante un evento deportivo en Los Ángeles, California, este martes 14 de octubre.

Esto viene después de que hace unos días lo vimos bailando al ritmo de mariachi con la canción "Hermoso Cariño" de Vicente Fernández.

En esta ocasión, Bieber no solo bailó y cantó fragmentos de música regional mexicana, sino que tomó las baquetas y tocó la tambora junto al percusionista, mostrando un ritmo impresionante y una sonrisa contagiosa.

El clip, que incluye al actor Matthew Espinosa en la escena, se viralizó rápidamente en redes sociales, generando reacciones como "¡Ya eres mexicano, Justin!" y memes sobre cómo la IA no puede competir con la velocidad de México para adoptar tendencias.

Este incidente resalta la creciente afinidad de Bieber por la cultura mexicana, y ha inspirado a fans a recomendarle clásicos de banda como "El Sinaloense" o "Mi Gusto Es".

La banda sinaloense, conocida también como "tambora", es un género icónico de la música regional mexicana originario de Sinaloa, que combina metales, percusión y ritmos alegres para fiestas y eventos.











