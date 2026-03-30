Justin Bieber ofrece concierto íntimo en Los Ángeles

El cantante canadiense Justin Bieber sorprendió a sus seguidores con un concierto privado e íntimo en el Roxy Theatre, en Los Ángeles, la noche del domingo 29 de marzo de 2026.

El evento, exclusivo por invitación, reunió a un grupo selecto de fans y celebridades bajo una estricta política de “no phones allowed” (sin celulares), lo que convirtió la experiencia en un espectáculo poco común en la era digital.

Un show especial y personal

Más allá del carácter exclusivo, el concierto tuvo un significado especial para el artista, ya que, según asistentes, Bieber organizó el evento con la intención de que su hijo, Jack Blue, lo viera por primera vez en el escenario frente a una multitud.

“Jack aplaudía cuando miraba a los fans aplaudiendo, también se le quedaba viendo a Justin todo el tiempo… es la primera vez que lo ve así, cantando y siendo tan feliz”, relató una seguidora presente en el recinto.

justin bieber dándole un show privado a fans donde no se permitieron los celulares para solo disfrutar del show QUE FOMO pic.twitter.com/ZUB4n3mOvW — ｓｗａｇ (@biebrntion) March 30, 2026

El espectáculo incluyó alrededor de 25 canciones, con una mezcla de éxitos y material inédito perteneciente a su nueva etapa musical, incluyendo temas de su álbum SWAG y posibles adelantos de una segunda entrega.

Entre las canciones destacaron títulos como “Petting Zoo”, “Mother In You”, “All I Can Take”, “Butterflies” y “Walking Away”, en un show que fue descrito por los asistentes como enérgico y con el artista en gran forma vocal.

La velada también contó con la presencia de diversas figuras del entretenimiento, como Kendall Jenner, quien asistió junto a Hailey Bieber, además de artistas como The Kid LAROI y Big Sean.

El ambiente íntimo permitió una interacción cercana entre el cantante y el público, algo poco habitual en sus presentaciones masivas.

Antesala de Coachella

El concierto también funcionó como un “warm-up” previo a su esperada participación como headliner en el festival Coachella, donde se anticipa uno de los regresos más comentados del año.

Además del espectáculo, los asistentes tuvieron acceso a mercancía exclusiva del evento, incluyendo prendas especiales que no estarán disponibles para el público general.

La ausencia de celulares limitó la difusión de imágenes y videos, lo que ha incrementado el aura de exclusividad del concierto, del que solo circulan testimonios y breves impresiones en redes sociales.

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