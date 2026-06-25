Karla Mora dedica mensaje a Ochoa tras homenaje en el mundial

La esposa del arquero compartió su orgullo por la trayectoria del guardameta luego de la ovación que recibió en el Estadio Ciudad de México

El homenaje que recibió Guillermo Ochoa durante el partido entre México y República Checa no solo conmovió a los miles de aficionados que llenaron el Estadio Ciudad de México, también provocó una emotiva reacción de su esposa, Karla Mora, quien le dedicó un mensaje lleno de amor y admiración en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Karla compartió fotografías del histórico momento que vivió el guardameta mexicano y expresó lo orgullosa que se siente por la trayectoria que ha construido a lo largo de más de dos décadas defendiendo la portería de la Selección Mexicana.

En su publicación, destacó el esfuerzo, la disciplina y los sacrificios que Memo Ochoa realizó para convertirse en uno de los futbolistas más importantes en la historia del país, asegurando que ha sido un privilegio acompañarlo durante ese camino.

El mensaje llegó después de que Ochoa recibiera un homenaje especial al ingresar de cambio durante el encuentro mundialista, en el que disputó sus últimos minutos con la camiseta nacional. El estadio se rindió ante el arquero con una ovación que reconoció su legado como el primer mexicano en formar parte de seis Copas del Mundo.

Karla también agradeció a la afición por el cariño que siempre ha mostrado hacia su esposo y aseguró que este reconocimiento permanecerá para siempre en la memoria de toda su familia.

El emotivo mensaje fue ampliamente celebrado por los seguidores del arquero, quienes llenaron la publicación de felicitaciones y recordaron las actuaciones históricas de Ochoa en distintos Mundiales, donde se convirtió en uno de los jugadores más representativos del futbol mexicano.

Con este homenaje, Guillermo Ochoa puso punto final a una de las carreras más exitosas en la historia de la Selección Mexicana, dejando un legado que será recordado por generaciones de aficionados.