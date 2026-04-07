Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_23_7281d98e72
Escena

Karla Díaz confirma boda por la iglesia con Danny Dayz

La cantante Karla Díaz sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió por segunda ocasión con su esposo, el cantautor y empresario Daniel Dayz

  • 07
  • Abril
    2026

La cantante y conductora Karla Díaz sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió por segunda ocasión con su esposo, el cantautor y empresario Daniel Dayz, luego de semanas marcadas por rumores de una supuesta crisis en su relación.

La pareja, que contrajo matrimonio civil en 2021, ahora planea celebrar su boda religiosa, un evento que había quedado pendiente y que ambos consideran significativo en esta nueva etapa de su vida.

Una propuesta llena de romanticismo

El anuncio estuvo acompañado de un emotivo video que documenta la propuesta organizada por Dayz, quien rentó una sala de cine para sorprender a la también exintegrante de JNS.

Durante la velada, se proyectó un collage con algunos de los momentos más importantes que han compartido en los últimos cinco años. Al finalizar el video, el cantante se arrodilló y le pidió matrimonio nuevamente, entregándole un anillo de compromiso.

Díaz aceptó de inmediato y compartió su emoción en redes sociales, donde calificó el momento como “mágico” e inesperado.

EH UNA FOTO - 2026-04-07T154242.694.jpg

Según explicó el propio Dayz, la decisión de repetir la propuesta responde a un pendiente importante en su historia: la boda religiosa.

La pareja optó por casarse por el civil en plena pandemia, en una ceremonia limitada, además de enfrentar un momento familiar complicado por la enfermedad del padre de la cantante, lo que impidió realizar una celebración más amplia.

“Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años… ¡no lo puedo creer!”, expresó Díaz, quien adelantó que compartirá con sus seguidores cada detalle de los preparativos rumbo al enlace.

Desmienten rumores de separación

El anuncio también llega después de que, a mediados de marzo, surgieran versiones sobre una presunta crisis matrimonial, atribuida a dificultades personales.

Ante ello, la pareja decidió pronunciarse públicamente para frenar las especulaciones. En un video difundido en redes, ambos aseguraron que su relación se mantiene sólida.

HFUOKyGXIAADpfm.jfif

“Estamos más enamorados y felices que nunca”, afirmaron, al tiempo que pidieron a sus seguidores no dejarse llevar por información sin fundamento.

Aunque aún no han revelado la fecha de la ceremonia religiosa, la expectativa ya crece entre sus seguidores, quienes han acompañado a la pareja a lo largo de su historia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_subraya_ultimatum_iran_4859c2a9c1
Trump recalca que Irán podría ser aniquilada en una sola noche
trump_impulsa_presupuesto_2027_con_us_1_5_billones_6c117d422c
Trump impulsa con US$1.5 billones presupuesto para 2027
lupillo_rivera_adf93dfb38
Lupillo Rivera anuncia compromiso con Tania Pimentel
publicidad

Últimas Noticias

trump_amenaza_con_aranceles_a_quien_venda_armas_a_iran_3d9e1e897a
Trump amenaza con aranceles de 50% a quienes provean armas a Irán
Whats_App_Image_2026_04_08_at_09_46_06_93cef8e6c4
Denuncian tala de árbol por espectacular en Saltillo
sheinbaum_reunion_bank_4d0ea86be9
Resalta presidenta diálogo con BlackRock sobre inversiones
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
chivas_liguilla_bb9e4a9b28
Chivas, primer equipo clasificado a Liguilla del Clausura 2026
publicidad
×