Karla Souza regresa a las series con el thriller '56 Días'

La actriz mexicana Karla Souza regresa a la pantalla chica con el estreno de "56 Días" ("56 Days"), una miniserie de suspenso psicológico que acaba de estrenarse en Prime Video.

Basada en el exitoso thriller de Catherine Ryan Howard, la producción de ocho episodios sitúa a Souza en un papel central, como la detective Lee Reardon.

La trama gira en torno al misterio de un cuerpo hallado en un departamento, reconstruyendo los eventos de una relación que comenzó apenas dos meses antes en circunstancias inusuales.

En esta interpretación, Souza da vida a una investigadora de homicidios tenaz cuya astucia es puesta a prueba por un caso lleno de giros narrativos.

"Lee no es solo una detective buscando pistas; es una mujer que entiende que la verdad suele ser mucho más oscura y personal de lo que parece a simple vista", dijo Souza.

El proyecto también marcó un hito personal para la actriz, quien grabó la serie en Montreal mientras atravesaba el duelo por el fallecimiento de su hermano Adrián.

Souza agradeció la sensibilidad del equipo de Amazon MGM Studios ante su situación familiar.

"Hubo una vulnerabilidad real que llevé al set cada día; este proyecto me permitió canalizar mi dolor en un personaje que también lucha por encontrar justicia en medio del caos".

Esta conexión personal añade una capa de realismo a una de las interpretaciones más maduras en la carrera de la mexicana.

Acompañada por un elenco internacional que incluye a Dove Cameron y Avan Jogia, bajo la producción de Atomic Monster, la serie se posiciona como uno de los lanzamientos más potentes del primer trimestre de 2026. Con una narrativa que alterna entre la investigación criminal y el origen del romance fatal, "56 Días" consolida a Karla Souza como una figura indispensable en el panorama del drama televisivo contemporáneo, atrayendo tanto a seguidores del suspenso como a la crítica especializada.

