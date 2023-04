Karla Souza recibe críticas al llamarse 'persona de color'

La actriz mexicana desató polémica en internet por hablar de su experiencia en Hollywood y llamarse 'persona de color' para relatar el racismo en la industria.

La actriz Karla Souza participó en una nueva edición del podcast de ‘Creativo’ con el influencer Roberto Martínez y habló sobre su experiencia tras trabajar en varias producciones de Hollywood, donde afirmó haber sido víctima de racismo, ya que el pago a sus compañeros ‘blancos’ no era el mismo que le ofrecían a ella.

En la industria cinematográfica de Hollywood, Souza sería considerada como parte de una minoría, al igual que los grupos afrodescendientes e hispanos, y por ello no recibiría la misma cantidad de oportunidades y sueldo, comparado con sus compañeros estadounidenses blancos.

Con ello relató que en una producción, a pesar de formar parte del elenco principal de una serie, y la cual se convirtió en un éxito, ella seguía ganando la misma suma que en un principio y la cual era muy inferior respecto a sus compañeros.

“Es una reverenda mamada”, comentó la actriz evidentemente molesta, refiriéndose al abuso sufrido entonces.

La serie a la que se podría estar refiriendo sería How to Get Away with Murder, un melodrama de crimen donde interpretó a Laurel Castillo, y en la cual compartió crédito con dos mujeres afrodescendientes: Aja Naomi King, y Viola Davis, la protagonista de la historia.





Karla habría notado que dicha desigualdad podría repetirse en su nueva serie, ya que nuevamente notó una diferencia salarial entre ella y su compañera, respecto a los demás actores.

'En la serie nueva en la que estoy trabajando, lo estoy diciendo por qué estoy hablando en español y no creo que les llegue esto, pero cuando yo en mi nueva serie me empecé a oler que a los actores blancos les estaban pagando más que a las dos mujeres, o sea a mí y a la afroamericana, armé un pinche pedo.

“Porque me las olía, además por cómo estaban escribiendo mi personaje, estereotipándolo”, relató.

Finalmente, reprochó que debería existir una igualdad en Hollywood.

“Que a las mujeres que somos de color en las series se nos paguen igual que a la gente blanca”.

Not Karla Souza diciendo “que a las mujeres que somos de color en las series se nos pague igual que a la gente blanca” 😳 pic.twitter.com/RQlGGU9ZZa — Karla Magaña (@KarlaMaganaV) April 13, 2023

Relató que en esta ocasión no dudó en acercarse con los miembros de la producción y hacerles saber su descontento con la desigualdad salarial, y que en un lapso de dos semanas, sus peticiones tuvieron respuesta, ya que finalmente su compañera y ella recibieron un pago justo.

Sin embargo, sus palabras no cayeron bien a los usuarios de redes sociales, puesto que criticaron que la actriz se denomine ‘mujer de color’ siendo que es una persona blanca y de ojos claros, que no encaja con el estándar.

No hay nada más patético que la cultura Woke. Prietos, mujeres, LGBT, trans haciéndose las víctimas para sacar provecho.

Pero lo peor de todo son personajes como Karla Souza que sin pertenecer a esos grupos "vulnerables" quieren encajar a huevo para sacar beneficios económicos. pic.twitter.com/WJLJkzJrxX — Diógenes (@S22312933Arthur) April 15, 2023

Esto ya se descontroló. Ahora resulta que Karla Souza es de color 🫠. pic.twitter.com/NF1q4OD2m2 — Jean Carlo Portillo (@jeancarlopmag) April 15, 2023





El tema del racismo no fue el único tema controvertido en su entrevista, ya que la actriz también abordó el tema del machismo en México, pues relató la ocasión en que conoció a un popular cantante durante un vuelo entre los Ángeles y México, y el cómo este le cuenta sobre su divorcio.

Durante su plática, Souza estalla al hacer mención en que dicho matrimonio terminó por causa de machismo.

Aparentemente, el cantante le habría contado que, durante sus giras, le había sido infiel en más de una ocasión a su esposa, sin embargo, cuando sorprendió a su esposa siéndole infiel, pidió el divorcio inmediatamente.

"Me enfurece"

Karla Souza cuenta para "Creativo",con Roberto Martínez,cómo un cantante mexicano que recién conoció en un vuelo se desahoga trás la ruptura con su esposa luego de 10 años de matrimonio y el orígen de dicha ruptura devela su machismo

📹tiktokderosbelg pic.twitter.com/muYKxlrI7Y — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 15, 2023





“Me dijo con toda honestidad que trató todo lo posible para que pudiera perdonarla y no le importara, pero su machismo innato, mamado de niño, no lo dejaba dejar de sentirse no suficiente hombre, porque su esposa hizo una vez lo que él hace todo el puto día”, aseveró la actriz.

Aunque no reveló el nombre del cantante, los internautas comenzaron a señalar a Eduin Caz, de Grupo Firme, quién recientemente se separó de su esposa Daisy Anahy.