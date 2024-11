Karol G se disculpa por la polémica de su canción '+57'

Karol G se encuentra en medio de la polémica debido a su más reciente sencillo “+57”, en donde colabora con Maluma, Feid, J Balvin, Ryan Castro; entre otros.

La canción se convirtió rápidamente en una de las más escuchadas en las plataformas de música, pero también fue duramente criticada debido a que en la letra se pueden escuchar frases como "una mamacita desde los fourteen (14 en español)”, siendo señalada por la sexualización explicita de menores.

La “Bichota” rompió el silencio sobre la polémica y mediante un comunicado habló sobre las acusaciones sobre su música, además de cómo estas la han afectado a nivel personal.

“Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”, se leía en el comunicado.

La cantante colombiana también reconoció que al trabajar como artista, su trabajo siempre se encuentra bajo la lupa, pero que el contexto que se le dio al sencillo la tienen frustrada.

“Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dados”.

Del mismo modo, se responsabilizó por el descontento del público con su nueva canción, pero aclaró que esta fue sacada de contexto.

Además de asegurar que situación la ha hecho reflexionar, por lo que pidió disculpas cono sus fans y con quienes se hayan sentido ofendidas.

"Me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”. finalizó.





