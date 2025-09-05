Cerrar X
catherine_princess_of_wales_natural_history_museum_hair_090425_1_384dc4e0c43b4bf48755f780d50ca757_ae4f18fbfc
Kate Middleton sorprende con melena rubia en su regreso

Tras superar una dura etapa, la princesa de Gales reaparece con nuevo look: un rubio dorado que marca tendencia y genera debate en redes sociales

  05
  Septiembre
    2025

Dicen que muchas mujeres cambian de look para dar por concluida una etapa y tal vez por ello Kate Middleton, princesa de Gales, ahora luce una cabellera completamente rubia.

La nuera de Carlos III ha vuelto de sus vacaciones en familia en Grecia dispuesta a cerrar una de las etapas más duras de su vida: su diagnóstico de cáncer. Y, por ello, ha reaparecido con un cambio de look que ha captado la atención.

Tras casi dos meses alejados del ojo público, los príncipes de Gales han retomado su agenda institucional; el primer destino para volver al trabajo fue el Museo de Historia Natural de Londres.

El acto, de marcado carácter científico y educativo, ha terminado acaparando titulares por otro motivo: la nueva melena rubia de Kate Middleton.

Si bien la cita giraba en torno a la investigación medioambiental, las cámaras y las redes sociales se han centrado rápidamente en el radical cambio de imagen de la princesa de Gales.

La tradicional melena castaña oscura que durante años ha acompañado a Kate ha dado paso a un rubio dorado con reflejos cálidos, que aporta luminosidad al rostro y suaviza sus facciones.

Como suele ocurrir con cualquier modificación en su imagen, la transformación ha generado debate inmediato en internet. Algunos usuarios celebran la decisión como un soplo de aire fresco, mientras otros se preguntaban si el exceso de volumen responde al uso de extensiones o postizos.

Lo cierto es que Kate Middleton siempre ha sido referente de estilo y cada detalle de su estética termina marcando tendencia.


