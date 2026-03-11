Kate Winslet ficha para nueva entrega de El Señor de los Anillos

La actriz Kate Winslet fue confirmada como la protagonista femenina de la película The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, una nueva producción ambientada en la Tierra Media que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

La noticia fue revelada por medios especializados del entretenimiento, que reportaron que la actriz encabezará el elenco de la cinta dirigida por Andy Serkis, quien también regresará a interpretar al icónico personaje Gollum mediante captura de movimiento.

La película forma parte del universo creado por J. R. R. Tolkien y se sitúa cronológicamente entre los acontecimientos de The Hobbit y The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring.

La trama se centrará en la peligrosa misión para capturar a Gollum antes de que revele información sobre el Anillo Único a las fuerzas de Sauron.

En esta historia, el personaje de Aragorn emprende la persecución por orden del mago Gandalf, mientras el destino del Anillo Único sigue en juego.

Aunque el papel específico de Winslet no ha sido revelado, se sabe que interpretará a un personaje femenino central dentro de la historia.

Reencuentro con Peter Jackson

La cinta será producida por Peter Jackson, junto a sus colaboradores creativos Fran Walsh y Philippa Boyens, responsables de la trilogía original de El Señor de los Anillos.

Este proyecto también marca el reencuentro de Winslet con Jackson, quien la dirigió en su debut cinematográfico en Heavenly Creatures.

Según reportes de la industria, Jackson y Serkis pasaron meses convenciendo a la actriz para sumarse al proyecto, que será filmado principalmente en Nueva Zelanda, escenario emblemático de la saga.

Posibles regresos del elenco original

Aunque el estudio Warner Bros. aún no ha confirmado oficialmente el reparto completo, diversas fuentes señalan que podrían regresar actores de la trilogía original.

Entre los nombres que suenan con más fuerza están Ian McKellen como Gandalf y Elijah Wood como Frodo Baggins.

Sin embargo, también se ha informado que Viggo Mortensen no regresará como Aragorn, por lo que el estudio buscaría un nuevo actor para interpretar al famoso montaraz.

La producción iniciará su rodaje a finales de mayo y se extenderá hasta octubre, con el equipo trabajando nuevamente en locaciones de Nueva Zelanda.

La película será desarrollada por New Line Cinema en colaboración con Warner Bros., con guion de Walsh, Boyens y los escritores Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

Las trilogías de The Lord of the Rings film trilogy y The Hobbit film trilogy han recaudado en conjunto cerca de 5,600 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como una de las franquicias más exitosas de la historia del cine.

Con La caza de Gollum, los estudios buscan expandir nuevamente el universo de la Tierra Media, explorando historias apenas mencionadas en los libros de Tolkien.

Para los fans de la saga, la incorporación de Kate Winslet representa uno de los fichajes más importantes para esta nueva etapa cinematográfica, que promete regresar a la Tierra Media con una aventura épica centrada en uno de los personajes más complejos y fascinantes del universo de Tolkien.

Comentarios