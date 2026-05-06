Katy Perry encabezará show del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

La estrella pop Katy Perry será una de las grandes protagonistas del Azerbaijan Grand Prix de 2026, al confirmarse oficialmente su presentación para la noche del 25 de septiembre en Baku.

El anuncio fue realizado por el Baku City Circuit como parte de las celebraciones por el 10º aniversario de la carrera en el calendario de la Fórmula Uno.

Fin de semana de velocidad y música

El Gran Premio se disputará del 24 al 26 de septiembre de 2026, con una programación especial que combinará automovilismo de élite con espectáculos musicales de talla internacional.

Además del show de Katy Perry, también está confirmada la participación del DJ y productor Calvin Harris, quien encabezará otro concierto principal el 24 de septiembre.

Los organizadores han promocionado el evento bajo el lema “Expect the Unexpected!”, apostando por una experiencia con ambiente de festival para miles de aficionados.

Un espectáculo de talla global

Reconocida por éxitos como Firework, Roar y Dark Horse, Katy Perry llega como una de las principales atracciones del fin de semana, reforzando la estrategia del circuito de convertir el GP en un evento deportivo y de entretenimiento integral.

Tradicionalmente, los poseedores de entradas de varios días para el Gran Premio tienen acceso a los conciertos nocturnos, además de experiencias VIP, zonas preferentes y actividades para aficionados durante todo el fin de semana.

Desde su incorporación al calendario en 2016, el circuito urbano de Baku se ha consolidado como una de las pistas más impredecibles de la Fórmula Uno gracias a sus rectas largas, curvas técnicas y frecuentes sorpresas en carrera.

La edición 2026 buscará convertir esa tradición en una celebración histórica que combine adrenalina, espectáculo y música global.

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