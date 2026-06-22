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Katy Perry y Linkin Park lideran 'Rock in Rio' con 200,000 fans

Entre los nombres más destacados de la jornada de este fin de semana en Lisboa figuraron los británicos Kaiser Chiefs y Hoobastank

Por Diana Valeria Leyva | 22 Junio 2026

Katy Perry y Linkin Park encabezaron con éxito la undécima edición del Rock in Rio Lisboa, que reunió los días 20 y 21 de junio a unas 200,000 personas procedentes de 125 países.

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La cantante estadounidense fue la principal protagonista de la jornada inaugural, con un espectáculo que puso el broche final a una noche en la que también actuaron Charlie Puth, Pedro Sampaio y Bebe Rexha.

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Entre los nombres más destacados de la jornada figuraron además los británicos Kaiser Chiefs, que actuaron en el escenario Super Bock junto a Hoobastank.

Según la organización, el primer fin de semana del festival registró una ocupación completa y recibió visitantes de más de 125 países.

Un estudio de la empresa Marktest situó además en ocho sobre diez la valoración media otorgada por los asistentes a la experiencia global del evento.

El Rock in Rio Lisboa regresará los próximos 27 y 28 de junio para completar la que sus organizadores consideran la mayor edición de su historia.

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