Entre los nombres más destacados de la jornada de este fin de semana en Lisboa figuraron los británicos Kaiser Chiefs y Hoobastank

Inicio / Escena / Katy Perry y Linkin Park lideran 'Rock in Rio' con 200,000 fans

Katy Perry y Linkin Park encabezaron con éxito la undécima edición del Rock in Rio Lisboa, que reunió los días 20 y 21 de junio a unas 200,000 personas procedentes de 125 países.

La cantante estadounidense fue la principal protagonista de la jornada inaugural, con un espectáculo que puso el broche final a una noche en la que también actuaron Charlie Puth, Pedro Sampaio y Bebe Rexha.

Linkin Park regresa tras doce años de su última presentación en Lisboa

El segundo día estuvo reservado al rock y tuvo como gran atractivo el regreso de Linkin Park al festival lisboeta doce años después de su última actuación en la Ciudad del Rock.

Entre los nombres más destacados de la jornada figuraron además los británicos Kaiser Chiefs, que actuaron en el escenario Super Bock junto a Hoobastank.

Según la organización, el primer fin de semana del festival registró una ocupación completa y recibió visitantes de más de 125 países.

Un estudio de la empresa Marktest situó además en ocho sobre diez la valoración media otorgada por los asistentes a la experiencia global del evento.

El Rock in Rio Lisboa regresará los próximos 27 y 28 de junio para completar la que sus organizadores consideran la mayor edición de su historia.