Brilla Katy Perry ante 100 mil personas en el Rock in Rio Lisboa

Este festival continuará durante los próximos días con la participación de artistas internacionales y concluirá el 28 de junio.

La primera jornada del Rock in Rio Lisboa cerró con una de sus actuaciones más esperadas. La cantante estadounidense Katy Perry encabezó el cartel del festival y ofreció un espectáculo en el que repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera frente a miles de asistentes reunidos en la capital portuguesa.

Con una puesta en escena marcada por elementos visuales coloridos y referencias a la tecnología digital, la intérprete apareció en el escenario principal vistiendo una camisa blanca con los mensajes “No soy un robot” y “Humana”, una imagen que acompañó el concepto de su presentación.

Katy Perry repasó dos décadas de éxitos

Durante el concierto, la artista interpretó varios de los temas que la consolidaron como una de las figuras más reconocidas del pop internacional. Además, aprovechó algunos momentos para interactuar con el público y agradecer la asistencia al festival.

Con el río Tajo y el puente Vasco da Gama como escenario natural al fondo, Perry también hizo referencias a acontecimientos recientes de su vida personal que han generado conversación en medios y redes sociales durante los últimos meses.

Charlie Puth y Audrey Nuna también destacaron

La jornada inaugural reunió a cerca de 100,000 personas, de acuerdo con estimaciones de los organizadores. Antes de la presentación principal, el cantante estadounidense Charlie Puth interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos “We Don't Talk Anymore” y “See You Again”.

Otra de las actuaciones destacadas fue la de Audrey Nuna. La artista surcoreana-estadounidense, que ganó notoriedad internacional tras participar en el proyecto “KPop Demon Hunters”, se presentó por primera vez en Lisboa y ofreció una selección de su repertorio, incluyendo “How It's Done”.

Nuna también sorprendió a los asistentes al dirigirse en varias ocasiones al público en portugués.

Rock in Rio Lisboa apuesta por nuevas experiencias

Entre las novedades de esta edición destacó un espectáculo aéreo protagonizado por cinco aviones Yak-52 del equipo Yakstars. Las aeronaves realizaron maniobras sincronizadas sobre Lisboa acompañadas por una banda sonora creada especialmente para el evento.

El festival continuará durante los próximos días con la participación de artistas internacionales y concluirá el 28 de junio. Entre los nombres anunciados para el cierre figuran Rod Stewart, Cyndi Lauper y la cantante española Lola Índigo.