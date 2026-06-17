La tercera temporada se estrenará el 21 de junio y retomará la Danza de los Dragones con nuevas batallas, traiciones y disputas por el Trono de Hierro

Inicio / Escena / 'La Casa del Dragón' vuelve con guerra total en Poniente

La tercera temporada de la serie "La Casa del Dragón", la precuela de "Juego de Tronos", llegará al servicio de streaming el próximo domingo 21 de junio.

La trama retomará el violento conflicto de la guerra civil Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones, exactamente en el punto de máxima tensión donde concluyó su entrega anterior.

Con el estreno simultáneo en televisión por cable y streaming, la serie se posiciona nuevamente como la producción de fantasía épica más esperada del año.

Esta tercera y penúltima entrega de la saga estará compuesta por ocho episodios de emisión semanal; cada uno se estrenará de manera consecutiva cada domingo, por lo que la serie concluirá el 9 de agosto.

Destaca que el primer episodio contará con una duración extendida cercana a los 70 minutos para dar inicio a la gran escala de eventos planificados.

En el apartado narrativo, los creadores de la serie liderados por el showrunner Ryan Condal han adaptado de forma minuciosa los pasajes más brutales del libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin.

La temporada arrancará directamente con la Batalla del Gaznate, una de las secuencias navales y aéreas más sangrientas de la historia de la literatura fantástica, cuyo diseño de producción tardó cuatro años en concretarse.

Esta temporada se distinguirá por un ritmo más acelerado, por la fuerte dosis de traición política y por la espectacularidad visual del reparto encabezado por Emma D'Arcy, Matt Smith y Olivia Cooke.

Es así que la producción busca disipar las opiniones divididas de la segunda temporada y preparar el camino definitivo hacia la cuarta y última entrega programada para el año 2028.

Vale la pena recordar que el final de la segunda entrega de la serie de HBO MAX dejó el tablero político de Poniente completamente fragmentado y listo para la guerra total.

Alicent Hightower ofreció a Rhaenyra Targaryen entregarle Desembarco del Rey a cambio de firmar la paz definitiva. La reina consorte incluso aceptó sacrificar la vida de su propio hijo mayor para detener la inminente masacre militar entre ambas facciones familiares.