La guionista Ana Nogueira detalla cambios clave en ‘Supergirl’

La guionista Ana Nogueira explicó el proceso creativo de “Supergirl” y los ajustes respecto al cómic “Woman of Tomorrow”

La guionista Ana Nogueira, responsable del guion de la película “Supergirl”, habló sobre el proceso de adaptación del cómic “Woman of Tomorrow” y los cambios realizados en la historia original durante su desarrollo con DC Studios.

Nogueira explicó que trabajó durante más de cinco años en el proyecto, en un proceso que incluyó la lectura de numerosos cómics y un largo desarrollo creativo junto al equipo de producción.

Una adaptación con ajustes narrativos

La guionista señaló que, aunque la película se basa en la obra de Tom King, fue necesario realizar modificaciones para trasladar la historia al cine, manteniendo la esencia del personaje de Kara Zor-El.

El proyecto fue desarrollado inicialmente como un spin-off de “The Flash”, pero posteriormente fue reestructurado tras los cambios en la dirección de DC Studios en 2022, bajo la gestión de James Gunn y Peter Safran.

Una visión compartida desde el inicio

Nogueira destacó que uno de los elementos clave del proyecto fue la coordinación entre los creativos, incluido el director Craig Gillespie, quienes compartían una visión común desde las primeras etapas de desarrollo.

También subrayó la importancia del cómic “Woman of Tomorrow” como base narrativa, aunque reconoció que no todo el material original podía trasladarse directamente a la pantalla.

La guionista también fue seleccionada para trabajar en futuros proyectos del universo DC, incluyendo los guiones de las películas de “Teen Titans” y “Wonder Woman”, consolidando su papel dentro del estudio.

En paralelo, el estreno de “Supergirl” se enmarca en un contexto de competencia en taquilla, con otros lanzamientos relevantes del mismo periodo en cartelera.