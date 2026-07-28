La hija de Tom Cruise elimina el apellido del actor de su nombre

La hija de Tom Cruise y Katie Holmes ya aparece oficialmente como Suri Noelle, utilizando el segundo nombre de su madre como apellido

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Suri, hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, realizó un cambio legal en su identidad y ahora figura oficialmente como Suri Noelle, dejando de utilizar el apellido de su padre.

La modificación quedó registrada en documentos oficiales relacionados con su inscripción como votante en el estado de Pensilvania.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, la joven de 20 años aparece registrada como Suri Noelle en el padrón electoral del condado de Allegheny, donde actualmente reside mientras estudia en la Universidad Carnegie Mellon, ubicada en Pittsburgh.

El registro fue realizado durante su primer año universitario, en octubre de 2024, utilizando el apellido Noelle, que corresponde al segundo nombre de su madre, Katie Holmes.

Hasta el momento, ni Suri ni su entorno han ofrecido una explicación pública sobre las razones que motivaron la decisión de eliminar legalmente el apellido Cruise.

Un cambio que ya había hecho público

Aunque el trámite legal se conoció recientemente, la joven ya había comenzado a utilizar el nombre Suri Noelle meses antes. En junio de 2024, durante su ceremonia de graduación de preparatoria, fue presentada con esa identidad, lo que llamó la atención de diversos medios de espectáculos.

Ese mismo fin de semana, Tom Cruise fue captado asistiendo a un concierto de la gira The Eras Tour de Taylor Swift en el estadio de Wembley, en Londres, mientras su hija celebraba el cierre de su etapa escolar.

Suri nació en abril de 2006, meses antes de que Tom Cruise y Katie Holmes contrajeran matrimonio.

Tras la separación de la pareja en 2012, la actriz obtuvo la custodia de su hija, quien desde entonces ha mantenido un perfil discreto, enfocándose en su formación académica y evitando la exposición mediática.

Antes del ingreso de Suri a la universidad, Katie Holmes expresó en una entrevista que se sentía orgullosa de esta nueva etapa en la vida de su hija, asegurando que comenzar los estudios superiores representa una oportunidad para crecer y descubrir nuevos caminos, aunque reconoció que extrañaría tenerla cerca.

Katie Holmes ha desmentido rumores

Durante los últimos años, Holmes ha intervenido públicamente en contadas ocasiones para defender la privacidad de su hija.

En diciembre de 2024 negó versiones que aseguraban que Suri había recibido un fondo fiduciario relacionado con Tom Cruise al cumplir la mayoría de edad, calificando esa información como falsa.

Más recientemente, en 2025, madre e hija fueron vistas juntas durante una visita al set de filmación de la película Happy Hours en Nueva York, una de las pocas ocasiones en las que han sido fotografiadas en público.

Mientras continúa sus estudios universitarios en Pensilvania, Suri mantiene un bajo perfil y da un nuevo paso en la construcción de su identidad personal con el uso oficial del nombre Suri Noelle.