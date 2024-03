'La Historia sin Fin' tendrá una adaptación en la pantalla grande

La película La Historia sin Fin, (The NeverEnding Story, 1984), inspirada en la novela fantástica del mismo nombre del escritor alemán Michael Ende, volverá a los cines con una nueva serie de adaptaciones producto de la asociación entre Michael Ende Productions y la productora See-Saw Films.



La noticia, según adelantó Variety, pone fin a “la carrera” por una de las propiedades cinematográficas más atractivas, puesto que distintos estudios y streamers habían mostrado su interés para adquirir los derechos de la historia escrita por Ende.



The NeverEnding Story se publicó por primera vez en 1979, y se convirtió en un bestseller en Alemania, por lo que se tradujo a 45 idiomas y se vendieron millones de copias en todo el mundo, hasta realizar el salto al cine con Noah Hathaway y Barret Oliver como protagonistas.



Con la alianza entre Michael Ende Productions y See-Saw Films, la nueva sociedad recibió los derechos de la historia por parte del albacea de Ende, Wolf-Dieter von Granau, y el equipo de la empresa incluye nombres como el que fue editor del autor, Roman Hocke.



El anuncio mencionó “varias películas”, pero no se llega a especificar si la nueva adaptación abarcará todo el argumento del libro, que tiene en su centro a Bastian Baltasar Bux, un niño que descubre un misterioso libro sobre el heroico Atreyu y su misión de salvar el reino mágico de Fantasía y a su gobernante.



En cuanto más lee, Bastian deja de ser un simple espectador y, volando sobre el dragón de la suerte Falkor, se transporta él mismo a Fantasía y, la parte que sigue -relativa a la segunda mitad del libro- es la que no aparece en la película de 1984, dirigida por Wolfgang Petersen.



Parte de lo especial del libro es que puedes volver a él a diferentes edades de tu vida y encontrar diferentes niveles de significado. Así que es maravilloso que tengamos esta oportunidad de hacer una perspectiva fresca que tendrá nuevas capas y significados”, Iain Canning, productor de See-Saw.

