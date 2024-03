La magia de Ghibli cobra vida en el mundo real

El parque temático inspirado en las películas del estudio de animación japonés Studio Ghibli, pone punto final a la ejecución de su concepto original con su zona más extensa, que homenajea a sus filmes donde la magia es central.

La quinta área temática del parque ubicado en Japón, denominada El valle de la bruja, está dedicada a Majo no Takkyūbin' (Kiki: Entregas a domicilio, en Latinoamérica, 1989), Howl no Ugoku Shiro (El increíble castillo vagabundo, 2004) y Aya to Majo (Earwig y la bruja, 2020).

La zona se inaugurará al público el próximo 16 de marzo, pero el estudio ofreció un recorrido a reporteros, para presentar las nuevas instalaciones, entre las que figura una reproducción del mencionado castillo ambulante, de unos 20 metros de altura, o de la panadería Guchokipanya de la película de Nicky, entre otras.

Como ya ocurriera con las instalaciones previas, el interior de los edificios han sido minuciosamente decorados para imitar escenarios de las películas y, así, los visitantes podrán adentrarse en estancias como la sombrerería de Sophie, el cuarto revuelto de Howl, su baño lleno de tintes o la habitación de Nicky.

