'La música mexicana vive un gran momento': Alejandro Fernández

Tras una vida dedicada a la música regional mexicana, Alejandro Fernández sigue sorprendiéndose al encontrar nuevos espacios para difundirla, colaboradores internacionales y una nueva generación de aficionados.

De hecho, en su más reciente álbum titulado Te llevo en la sangre tiene como invitada a la estrella brasileña Anitta, con quien hace dueto en la canción que se llama La tóxica, cuyo video lleva más de 1,5 millones de vistas en YouTube desde su estreno.

En general, su nuevo álbum tiende a la música norteña, que se suma al mariachi, en el que Fernández se mueve como pez en el agua.

No es la primera vez que experimenta con instrumentaciones y estilos del norte, pero ahora hizo más deliberadamente, le gusta experimentar y sumarse a lo nuevo, pero el sonido del mariachi no falta, pues es su sello.

Como parte de este aire renovado en la música regional mexicana, Fernández se ha presentado exitosamente en festivales como La Onda de Napa Valley, en California, donde compartió cartel con artistas urbanos como Farruko, Yng Lvcas; otros, más pop como Danna Paola y Maná, así como de la nueva generación de corrido mexicano como Junior H y Gabito Ballesteros.

“Me ha dado muy buenos resultados cada que voy a estos festivales, que yo no acostumbraba, pero que estamos abriendo puertas a gente joven que tal vez no me había escuchado”, dijo.

“Gracias a Dios está en un muy buen momento la música mexicana, están saliendo talentos nuevos, impresionante, y qué bueno, entre más se vaya abriendo la carpeta y el panorama, eso nos beneficia a todos. Y no solamente se está haciendo en los países que normalmente se hacía como México, Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, sino en Europa, en todos lados, en todo el mundo se está escuchando la música mexicana”, agregó.

Para las celebraciones por el Día de la Independencia Mexicana, tiene programadas fechas en Las Vegas con sus hijos Camila y Alex para el 14 y 15 de septiembre. También tendrá conciertos en Tucson, Arizona, y en ciudades de México.

