La película de Christopher Nolan acumula 727.9 millones de dólares en 12 días y se perfila para superar los mil millones tras su estreno en China

Inicio / Escena / 'La Odisea' rebasa los US$700 millones en la taquilla mundial

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, continúa consolidándose como uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026 al superar los 700 millones de dólares en la taquilla mundial apenas 12 días después de su estreno.

La adaptación del clásico poema de Homero ha generado 727.9 millones de dólares a nivel global, resultado de una recaudación de 320.5 millones en Estados Unidos y otros 407.4 millones en los mercados internacionales, convirtiéndose en la cuarta producción más taquillera del año.

Va camino al club de los mil millones

Con estas cifras, La Odisea solo es superada este año por Toy Story 5, con 1,020 millones de dólares; The Super Mario Galaxy Movie, con 1,001 millones; y Michael, que también figura entre los mayores éxitos de 2026.

Las proyecciones de la industria apuntan a que la cinta alcanzará el club de los mil millones de dólares durante la próxima semana, un resultado que reforzaría la capacidad de Nolan para convertir sus producciones en fenómenos de taquilla.

Uno de los factores que mantiene altas las expectativas es que la película todavía no se ha estrenado en China, el segundo mercado cinematográfico más importante del mundo.

Su llegada está programada para el 14 de agosto con un lanzamiento de gran escala que incluirá cerca de 800 salas IMAX y miles de complejos de exhibición convencionales, lo que podría impulsar aún más sus ingresos internacionales.

Competirá con Spider-Man

Aunque este fin de semana debutará Spider-Man: Un Nuevo Día, la nueva producción de Sony y Marvel que apunta a uno de los mayores estrenos de la historia, los analistas consideran que La Odisea mantendrá un sólido desempeño en taquilla.

Las estimaciones indican que la cinta podría sumar entre 50 y 60 millones de dólares durante su tercer fin de semana en cartelera, una cifra poco habitual para una producción dirigida al público adulto.

El mayor proyecto de Christopher Nolan

Con un presupuesto de 250 millones de dólares, La Odisea representa la película más costosa de la carrera de Christopher Nolan y está cerca de convertirse también en la más exitosa comercialmente.

De mantener su ritmo, superará las recaudaciones alcanzadas por El Caballero Oscuro, con 1,008 millones de dólares, y El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace, que finalizó su recorrido con 1,080 millones.

Protagonizada por Matt Damon como el rey griego Odiseo, la película se convirtió en el primer largometraje filmado completamente con cámaras IMAX, formato que ha sido clave en su desempeño comercial.

Hasta ahora, las funciones IMAX han aportado 140 millones de dólares a la recaudación mundial. Además, la producción se convirtió en el segundo título que más rápido supera los 100 millones de dólares para la compañía, al lograrlo en apenas 10 días, solo detrás de Avengers: Endgame.