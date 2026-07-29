Selena Gomez y Becky G unen fuerzas en 'Te Olvido'

Selena Gomez, Benny Blanco y Becky G lanzarán el sencillo Te Olvido (La La), un tema pop latino que llegará este 31 de julio

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Selena Gomez, Benny Blanco y Becky G están listos para conquistar el verano con Te Olvido (La La), una colaboración de pop latino que verá la luz este 31 de julio y que ya genera gran expectativa entre sus seguidores tras los adelantos compartidos en redes sociales.

La cantante y actriz publicó un video en el que aparece escuchando un fragmento de la canción con un estilo relajado: camiseta blanca, cabello recogido y sin maquillaje.

Selena Gomez teases benny blanco’s upcoming single “Te Olvido (La La),” which features Becky G and herself.



Out this Friday. pic.twitter.com/FD7WRDih3Z — Pop Tingz (@PopTingz) July 28, 2026

Conforme avanza la música, la artista transforma su imagen con un elegante vestido dorado y un corte bob, acompañando el ritmo del pegajoso coro.

El clip permitió escuchar parte del estribillo, donde las voces repiten "Oh la la la la", una melodía que apunta a convertirse en uno de los temas más sonados de la temporada.

Benny Blanco anticipa el lanzamiento

Un día antes, Benny Blanco también compartió un adelanto del sencillo a través de sus redes sociales. El productor bromeó con que era la única persona que tenía el archivo de la canción antes de su estreno oficial.

La publicación provocó la reacción de Becky G, quien respondió con humor que no podía creer que formara parte del tema y que todavía no hubiera recibido el archivo de audio completo.

‘Te Olvido’ (La La) with Becky G out friday, July 31. ❦ pic.twitter.com/MR4vSPrhvj — Selena’s selenators 🤍 (@SelenationHQ) July 29, 2026

Te Olvido (La La) formará parte de Hermoso, el próximo álbum de Benny Blanco, integrado por ocho canciones y cuyo lanzamiento está previsto para agosto.

El productor ya presentó otros sencillos del proyecto, entre ellos Degenere, en colaboración con Myke Towers, y Joven y Salvaje, junto a Bb Trickz.

Becky G también prepara nueva música

La colaboración llega en un momento de intensa actividad para Becky G, quien también se alista para lanzar su nuevo álbum Baraja Bendita el próximo 14 de agosto.

El material incluirá 17 canciones, entre ellas los sencillos EPA y Marathon, y representará su siguiente producción discográfica tras el lanzamiento de Encuentros en 2024.

La unión de la voz de Selena Gomez, el estilo urbano de Becky G y la producción de Benny Blanco ha despertado gran entusiasmo entre los seguidores de los tres artistas, quienes esperan que Te Olvido (La La) se convierta en uno de los grandes éxitos del verano.