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Escena

Lamenta Olivia Rodrigo que ICE utilizara sus canciones

En el video aparecían imágenes de agentes migratorios realizando arrestos y trasladando personas esposadas a aeronaves e invitándolas a abandonar el país.

  • 04
  • Junio
    2026

La cantante Olivia Rodrigo expresó su molestia por el uso de una de sus canciones en un video difundido por agencias del Gobierno de EUA relacionado con operativos migratorios, una situación que calificó como perturbadora y que la llevó a pronunciarse públicamente en redes sociales.

La intérprete aseguró que se sintió impactada al descubrir que su música había sido utilizada en una publicación compartida por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde aparecían imágenes de agentes migratorios realizando arrestos y trasladando personas esposadas a aeronaves.

El material mostraba escenas vinculadas a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el video también aparecía un mensaje dirigido a personas en riesgo de ser detenidas, invitándolas a abandonar el país mediante un programa gubernamental.

Olivia Rodrigo critica el uso de su canción

La polémica surgió porque la publicación utilizó como fondo musical un fragmento de “All-American Bitch”, tema incluido en el álbum Guts, lanzado por la artista en 2023.

“Fue tan profundamente perturbador ver esa propaganda, y el hecho de que fuera mi canción lo que me hizo sentir aún más furiosa. Lo que están haciendo es tan horrible y bárbaro y cruel. Estoy realmente triste de estar en un país que piensa que eso está bien”.

Las declaraciones reflejan la postura de la cantante frente a las políticas migratorias que promovía la publicación gubernamental.

También respondió en redes sociales

Además de sus declaraciones, Rodrigo habría reaccionado directamente en la publicación difundida por las autoridades. Según reportes, dejó un comentario solicitando que dejaran de utilizar su música para promover mensajes que calificó como "propaganda racista y de odio".

La artista se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre temas sociales y políticos, especialmente aquellos relacionados con derechos civiles y la participación de los jóvenes en asuntos públicos.


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