Sheinbaum lamenta muerte de 23 personas en incendio en Hermosillo

La presidenta de México, Claudia Shienbaum, lamentó este sábado la muerte de 23 personas en un incendio en una tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, capital del estado de Sonora, norte del país y aseguró que envió ayuda a los afectados.

“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo”, señaló la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales..

La gobernante mexicana aseguró que ha estado en contacto con el gobernador del estado, Alfonso Durazo, “para apoyar en lo que se necesite”.

Asimismo, precisó que instruyó a las secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”.

Por su parte, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, afirmó que su administración “realizará todas las acciones necesarias” para apoyar a las familias y personas afectadas.

Según el reporte oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 hora local (21:00 GMT) en el establecimiento situado sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

“La explosión ocurrida en la tienda Waldos de la colonia Centro ha dejado una profunda tristeza en todas y todos los sonorenses (…) Hasta el momento se tiene el registro de 23 personas fallecidas y 11 lesionadas”, informó Durazo.

El fiscal General de Justicia del Estado, quien está a cargo de la investigación, dijo que la mayoría de las víctimas mortales perdieron la vida a consecuencia de inhalación de gases tóxicos.

“Hasta el momento no existe ningún indicio que apunte a que el incendio haya sido generado de manera intencional”, informó el fiscal.

También se reportaron al menos 12 personas lesionadas, de las cuales siete fueron trasladadas al Hospital del ISSSTE, una a la Clínica 14 del IMSS, dos a la Clínica del Noroeste y dos más al Hospital de Especialidades del Estado.

