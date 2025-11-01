Cerrar X
Explosion_Waldos_Sonora_d9a2005c85
Nacional

Sheinbaum lamenta muerte de 23 personas en incendio en Hermosillo

La jefa del Ejecutivo Federal aseguró que ha estado en contacto con el gobernador del estado, Alfonso Durazo, “para apoyar en lo que se necesite”.

  • 01
  • Noviembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Shienbaum, lamentó este sábado la muerte de 23 personas en un incendio en una tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, capital del estado de Sonora, norte del país y aseguró que envió ayuda a los afectados.

“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo”, señaló la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales..

La gobernante mexicana aseguró que ha estado en contacto con el gobernador del estado, Alfonso Durazo, “para apoyar en lo que se necesite”.

Asimismo, precisó que instruyó a las secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”.

Por su parte, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, afirmó que su administración “realizará todas las acciones necesarias” para apoyar a las familias y personas afectadas.

Según el reporte oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 hora local (21:00 GMT) en el establecimiento situado sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

“La explosión ocurrida en la tienda Waldos de la colonia Centro ha dejado una profunda tristeza en todas y todos los sonorenses (…) Hasta el momento se tiene el registro de 23 personas fallecidas y 11 lesionadas”, informó Durazo.

El fiscal General de Justicia del Estado, quien está a cargo de la investigación, dijo que la mayoría de las víctimas mortales perdieron la vida a consecuencia de inhalación de gases tóxicos.

“Hasta el momento no existe ningún indicio que apunte a que el incendio haya sido generado de manera intencional”, informó el fiscal.

También se reportaron al menos 12 personas lesionadas, de las cuales siete fueron trasladadas al Hospital del ISSSTE, una a la Clínica 14 del IMSS, dos a la Clínica del Noroeste y dos más al Hospital de Especialidades del Estado. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T091444_993_dbc96ea6b9
Confirman 23 muertos por incendio en tienda de Hermosillo
G4rmt_Dm_XIAA_Nh_S3_7be6a6b683
Explosión por descarrilamiento de tren con combustible en Hidalgo
EH_UNA_FOTO_2025_11_01_T120729_413_2ee6521ee7
JPMorgan alertó transacciones sospechosas de Epstein por Millones
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T111453_501_e1268f949d
No habrá trasvase entre El Cuchillo y la Marte R. Gómez: NL
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T110729_393_5f83f21a62
Piden reforzar supervisión sanitaria en barberías y spas
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T105934_305_58151d4830
Jennifer Lawrence se replantea opinar sobre política
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×