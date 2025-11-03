Lamenta Presidencia muertes tras incendio en tienda en Sonora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó profundamente la muerte de 23 personas y las lesiones de varios más tras la explosión e incendio en una tienda comercial ocurridos el 1 de noviembre en Hermosillo, Sonora.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria aseguró que el Gobierno federal mantiene comunicación permanente con el gobernador Alfonso Durazo para coordinar la atención a las víctimas y sus familias.

“Todo parece indicar que hubo una explosión, y la Fiscalía Estatal ya realiza las investigaciones correspondientes”, declaró Sheinbaum al expresar sus condolencias.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora lleva a cabo peritajes para determinar si la explosión fue provocada por una falla técnica, una fuga de gas o por materiales inflamables almacenados dentro del inmueble.

Autoridades estatales y federales mantienen acordonada la zona mientras se desarrollan las investigaciones.

La mandataria destacó que, desde el Gobierno de México, se instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a brindar acompañamiento psicológico, atención médica y apoyo económico a los familiares de los fallecidos.

“Desde el primer momento hemos estado en contacto con el gobernador Durazo y con las autoridades locales para garantizar todo el respaldo necesario”, afirmó.

De acuerdo con los primeros reportes, 23 personas murieron y al menos 15 resultaron heridas, la mayoría por inhalación de gases tóxicos.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo calificó el hecho como “una tragedia sin precedentes” y aseguró que se realizarán investigaciones exhaustivas para deslindar responsabilidades.

Comentarios