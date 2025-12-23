Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_12_23_T134530_265_f4afcb3e45
Escena

Circula supuesto video del accidente donde murió Vince Zampella

El director de Respawn Entertainment, Vince Zampella, falleció a los 55 años tras un accidente en California; la industria de los videojuegos lamenta su pérdida

  • 23
  • Diciembre
    2025

Vince Zampella,director de Respawn Entertainment y pieza clave detrás de franquicias como Call of Duty, Titanfall y Apex Legends, falleció trágicamente el 21 de diciembre de 2025, a los 55 años, en un accidente automovilístico ocurrido en California.

El accidente en la Angeles Crest Highway

El siniestro se registró al mediodía sobre la Angeles Crest Highway, una carretera ubicada en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles, conocida por su belleza natural, pero también por su alto nivel de riesgo debido a curvas cerradas y cambios bruscos de elevación.

De acuerdo con reportes preliminares de la Patrulla de Caminos de California (CHP), Zampella conducía un Ferrari 296 GTS rojo, cuando el vehículo perdió el control al salir de un túnel, impactó contra una barrera de concreto y posteriormente se incendió.

Escena impactante y reacción de testigos

Testigos presenciales relataron que la escena fue inmediata y estremecedora. Varias personas corrieron para intentar auxiliar a los ocupantes del vehículo y lograron sacar a Zampella del automóvil antes de que fuera consumido por las llamas.

Sin embargo, las autoridades confirmaron su fallecimiento en el lugar.

En el accidente también perdió la vida un pasajero, quien habría sido expulsado del vehículo y falleció más tarde en un hospital.

Diversos medios internacionales han confirmado que un testigo entregó un video del accidente a las autoridades, el cual forma parte de la investigación.

Sin embargo, no han confirmado que los videos que circulan en redes sociales sean los mismos que han sido puestos a disposición de los agentes.

Legado de un visionario

Vince Zampella fue una figura determinante en la evolución de los videojuegos modernos. Además de Call of Duty y Apex Legends, estuvo detrás de títulos como Star Wars Jedi y de la revitalización de Battlefield.

Electronic Arts y Respawn Entertainment expresaron sus condolencias, destacando su legado como líder creativo, visionario y mentor.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

natalia_lafourcade_bebe_9c9121ce76
Celebra Natalia Lafourcade el nacimiento de su primer hijo
Captura_de_pantalla_2025_12_23_a_la_s_8_52_43_p_m_73a34e3b23
Plataformas dominan el cine navideño en hogares mexicanos
0a342e3155e1c76bda658374a136ae0d7899d7b0_acb3a172d8
CDMX despedirá 2025 con macrofiesta electrónica
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
11_armas_sinaloa_0e3a46c14c
Aseguran 11 armas y más de 1,500 cartuchos en Sinaloa
EH_UNA_FOTO_094001a4b2
Entrega policías de San Pedro juguetes navideños a familias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×