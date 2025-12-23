Circula supuesto video del accidente donde murió Vince Zampella

Vince Zampella,director de Respawn Entertainment y pieza clave detrás de franquicias como Call of Duty, Titanfall y Apex Legends, falleció trágicamente el 21 de diciembre de 2025, a los 55 años, en un accidente automovilístico ocurrido en California.

El accidente en la Angeles Crest Highway

El siniestro se registró al mediodía sobre la Angeles Crest Highway, una carretera ubicada en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles, conocida por su belleza natural, pero también por su alto nivel de riesgo debido a curvas cerradas y cambios bruscos de elevación.

De acuerdo con reportes preliminares de la Patrulla de Caminos de California (CHP), Zampella conducía un Ferrari 296 GTS rojo, cuando el vehículo perdió el control al salir de un túnel, impactó contra una barrera de concreto y posteriormente se incendió.

Escena impactante y reacción de testigos

Testigos presenciales relataron que la escena fue inmediata y estremecedora. Varias personas corrieron para intentar auxiliar a los ocupantes del vehículo y lograron sacar a Zampella del automóvil antes de que fuera consumido por las llamas.

Sin embargo, las autoridades confirmaron su fallecimiento en el lugar.

En el accidente también perdió la vida un pasajero, quien habría sido expulsado del vehículo y falleció más tarde en un hospital.

Diversos medios internacionales han confirmado que un testigo entregó un video del accidente a las autoridades, el cual forma parte de la investigación.

Sin embargo, no han confirmado que los videos que circulan en redes sociales sean los mismos que han sido puestos a disposición de los agentes.

Legado de un visionario

Vince Zampella fue una figura determinante en la evolución de los videojuegos modernos. Además de Call of Duty y Apex Legends, estuvo detrás de títulos como Star Wars Jedi y de la revitalización de Battlefield.

Electronic Arts y Respawn Entertainment expresaron sus condolencias, destacando su legado como líder creativo, visionario y mentor.

