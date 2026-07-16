Lana Del Rey lanzará 'Stove' y 'Spyda' dos nuevos álbumes

Lana Del Rey confirmó que lanzará dos álbumes, Stove y otro que podría llamarse Spyda, tras varios años de cambios y retrasos

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Después de varios años de cambios de planes, retrasos y especulaciones, Lana Del Rey confirmó que prepara el lanzamiento de dos nuevos álbumes.

La cantante reveló que Stove ya está terminado y en etapa de posproducción, mientras que un segundo proyecto, que podría llamarse Spyda, se encuentra en su fase final.

La artista explicó que, mientras trabajaba para completar Stove, surgió un segundo álbum inspirado en las experiencias y cambios personales vividos durante los últimos cuatro años.

Según relató, este nuevo material funciona como un comentario sobre ese periodo de su vida y complementa al primer disco.

En una publicación en Instagram, Lana Del Rey señaló que solo necesita alrededor de un mes para concluir el segundo proyecto y posteriormente enviar ambos álbumes a producción en formato de vinilo.

Un camino lleno de cambios

La historia de estos lanzamientos comenzó en 2024, cuando la cantante anunció un álbum de inspiración country titulado Lasso.

Con el paso del tiempo, el proyecto cambió de nombre a The Right Person Will Stay y posteriormente adoptó el título de Stove, mientras las fechas de estreno fueron modificándose sin que el disco llegara a publicarse.

De acuerdo con la intérprete, Stove permaneció fiel a la idea con la que fue concebido, mientras que el tiempo transcurrido durante su producción dio origen a una colección completamente nueva de canciones que terminó convirtiéndose en un segundo álbum.

¿Cómo serán los nuevos discos?

Aunque inicialmente Lasso fue presentado como un álbum con influencias country, la cantante dejó entrever que Stove combinará ese estilo con elementos característicos de su música, como el folk, el gospel, arreglos orquestales y paisajes inspirados en la cultura estadounidense.

Lana Del Rey describió Stove como un álbum que el público ya ha podido conocer parcialmente a través de algunas presentaciones en vivo, mientras que el segundo proyecto reflejará las experiencias y transformaciones que vivió durante el tiempo que tardó en finalizar el primero.

Por ahora, la artista no ha confirmado cuándo estarán disponibles los dos álbumes. Aunque existen especulaciones sobre un posible lanzamiento hacia finales de agosto o principios de septiembre,

Lana Del Rey únicamente indicó que ambos proyectos serán enviados a fabricación en vinilo una vez concluido el segundo disco.

La cantante aseguró que considera estas producciones como algunas de sus obras más importantes y afirmó que ahora se trata de dos álbumes independientes que serán publicados de manera física cuando el proceso de producción haya concluido.