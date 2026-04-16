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Estrena Lana del Rey tema oficial de ‘007 First Light’

Este videojuego cuenta la historia de James Bond antes de obtener su estatus de 007, y tendrá en la canción principal la voz de la cantante estadounidense.

  • 16
  • Abril
    2026

La cantante Lana Del Rey se suma oficialmente al universo de James Bond al interpretar el tema principal de “007: First Light”, un videojuego que marca una nueva etapa para la franquicia fuera del cine. La cantante estadounidense compuso la canción junto al reconocido músico David Arnold, figura clave en la historia sonora del agente 007.

El lanzamiento del tema coincide con la promoción del videojuego desarrollado por IO Interactive, que presenta una historia original centrada en los inicios del espía británico. Esta colaboración representa la primera participación formal de Del Rey en la franquicia, luego de años en los que su estilo fue asociado con el tono característico de Bond.

¿Qué es “007: First Light” y por qué es relevante?

“007: First Light” es un videojuego de acción y aventura que contará una historia de origen de James Bond, mostrando a un agente joven antes de obtener su estatus como 007. El título está programado para lanzarse el 27 de mayo de 2026 en consolas y PC.

La producción busca establecer una nueva narrativa dentro de la franquicia, con un enfoque cinematográfico que incluye elenco, historia original y una identidad musical propia.

La llegada de Lana Del Rey al universo Bond

La participación de Lana Del Rey había sido considerada durante años por seguidores de la saga, debido a su estilo musical, frecuentemente comparado con los temas clásicos de James Bond.

La artista no solo interpreta la canción “First Light”, sino que también participó en su composición junto a David Arnold, quien ha trabajado en varias películas de la franquicia. 

El tema fue lanzado oficialmente el 16 de abril de 2026 como parte de la banda sonora del videojuego.


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