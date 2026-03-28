El anillo de bodas de Lana Del Rey enamora en redes

La conversación digital tiene hoy un protagonista inesperado: el anillo de bodas de Lana Del Rey. Una reciente publicación en Instagram, un “photo dump” compartido por la artista, ha capturado la atención de sus seguidores, particularmente por una imagen en la que su mano descansa suavemente junto a la de su esposo, Jeremy Dufrene.

En la novena fotografía del carrusel, resaltó una pieza de estética vintage, protagonizada por un diamante Old Mine Cut, de corte antiguo, con brillo cálido y profundo, montado sobre una fina banda de oro amarillo.

El encuadre casual y la carga emocional de la imagen han sido suficientes para que los seguidores destaquen el anillo como símbolo del estilo único de la cantante.

Una boda secreta con esencia sureña

La historia detrás de la joya se remonta al 26 de septiembre de 2024, cuando Lana Del Rey contrajo matrimonio en secreto con Jeremy Dufrene. La ceremonia se celebró en Des Allemands, Luisiana, en pleno bayou donde él trabaja como guía de tours en airboat, el mismo lugar donde se conocieron en 2019.

El evento fue íntimo y familiar. Se llevó a cabo al aire libre, con una carpa instalada junto al agua.

Lana fue acompañada al altar por su padre, Robert Grant, y contó con la presencia de sus hermanos Caroline y Charlie Grant, así como de amigos cercanos como Jack Antonoff y Margaret Qualley, quienes, según la cantante, influyeron en su decisión de casarse.

Fiel a su estética, Lana eligió un vestido blanco vintage conocido como “River Dress” de la marca Cinq, con escote de volantes, mangas fluidas y encaje. Complementó el look con una coleta lateral adornada con un lazo azul pastel, cumpliendo con el tradicional “something blue”.

Por su parte, Jeremy vistió un traje de tres piezas en tonos oscuros, acorde con la elegancia relajada del evento.

De lo privado a lo viral

Aunque inicialmente la boda se mantuvo en discreción, con apenas algunas imágenes filtradas, fue hasta septiembre de 2025, durante su primer aniversario, cuando Lana compartió fotografías inéditas en su cuenta @honeymoon.

En ellas mostró momentos clave como el altar, el paseo en airboat y detalles íntimos de la celebración.

Desde entonces, la pareja ha sido vista en eventos internacionales, incluyendo semanas de la moda en París y Nueva York.

En apariciones públicas, como los InStyle Imagemaker Awards 2024, la cantante ha lucido tanto su anillo de compromiso como su alianza, reafirmando su gusto por las piezas elegantes y atemporales.

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