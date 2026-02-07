Lana Del Rey lanzará nuevo sencillo el 17 de febrero

La cantante estadounidense Lana Del Rey confirmó el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado White feather-hawk tail deer hunter, que estará disponible el 17 de febrero de 2026.

La cantante compartió la noticia este 7 de febrero a través de sus historias de Instagram, donde describió el tema como su canción favorita y “la que he estado esperando”.

También reveló que logró encontrar “ese acorde mágico” que buscaba y adelantó que la pieza incluye arreglos de cuerdas.

El sencillo fue creado en colaboración con Jack Antonoff en la producción, Jeremy Dufrene, esposo de la artista, como coescritor, y Drew Erickson en cuerdas y producción adicional.

La alianza entre Lana y Antonoff es una de las más destacadas en la música contemporánea.

Desde 2018, el productor ha sido pieza clave en la evolución del sonido de la cantante hacia un estilo más introspectivo, folk-rock y cinematográfico.

Juntos han trabajado en álbumes como Norman Fucking Rockwell!, nominado al Grammy; Chemtrails over the Country Club; y Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, además de colaboraciones como Secret Life con Bleachers.

Adelanto de su décimo álbum

El nuevo sencillo apunta a ser el tema principal de su próximo álbum, Stove, que marcaría su décimo disco de estudio.

El proyecto ha cambiado de título en distintas etapas, entre ellos Lasso y The Right Person Will Stay, y ha sufrido ajustes en su calendario.

Aunque la cantante aseguró que el álbum llegará “pronto”, estimó que podría publicarse en aproximadamente tres meses, más un par de semanas adicionales debido a los tiempos de producción de vinilos, lo que situaría su estreno tentativamente entre mayo y junio de 2026.

El lanzamiento forma parte de la etapa más country y folk de la artista, línea que ya había explorado con sencillos como Henry, Come On y Bluebird, pertenecientes al mismo proyecto.

