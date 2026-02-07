Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_3ac267c0e4
Escena

Lana Del Rey lanzará nuevo sencillo el 17 de febrero

Lana Del Rey anunció 'White feather-hawk tail deer hunter', primer sencillo de su próximo álbum, previsto para mediados de 2026

  • 07
  • Febrero
    2026

La cantante estadounidense Lana Del Rey confirmó el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado White feather-hawk tail deer hunter, que estará disponible el 17 de febrero de 2026.

La cantante compartió la noticia este 7 de febrero a través de sus historias de Instagram, donde describió el tema como su canción favorita y “la que he estado esperando”.

También reveló que logró encontrar “ese acorde mágico” que buscaba y adelantó que la pieza incluye arreglos de cuerdas.

El sencillo fue creado en colaboración con Jack Antonoff en la producción, Jeremy Dufrene, esposo de la artista, como coescritor, y Drew Erickson en cuerdas y producción adicional.

La alianza entre Lana y Antonoff es una de las más destacadas en la música contemporánea.

Desde 2018, el productor ha sido pieza clave en la evolución del sonido de la cantante hacia un estilo más introspectivo, folk-rock y cinematográfico.

Juntos han trabajado en álbumes como Norman Fucking Rockwell!, nominado al Grammy; Chemtrails over the Country Club; y Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, además de colaboraciones como Secret Life con Bleachers.

EH UNA FOTO (12).jpg

Adelanto de su décimo álbum

El nuevo sencillo apunta a ser el tema principal de su próximo álbum, Stove, que marcaría su décimo disco de estudio.

El proyecto ha cambiado de título en distintas etapas, entre ellos Lasso y The Right Person Will Stay, y ha sufrido ajustes en su calendario.

Aunque la cantante aseguró que el álbum llegará “pronto”, estimó que podría publicarse en aproximadamente tres meses, más un par de semanas adicionales debido a los tiempos de producción de vinilos, lo que situaría su estreno tentativamente entre mayo y junio de 2026.

El lanzamiento forma parte de la etapa más country y folk de la artista, línea que ya había explorado con sencillos como Henry, Come On y Bluebird, pertenecientes al mismo proyecto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G_XTQK_8_XIAA_9y_FS_ece7c1d2be
'Aperture' de Harry Styles rompe récord histórico en streaming
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T113723_380_7fa920ecd3
Harry Styles anuncia su nuevo sencillo, 'Aperture'
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
publicidad

Últimas Noticias

operativo_enjambre_8d1bc5d9ae
Estos son los detenidos en el 'Operativo Enjambre' desde 2024
EH_DOS_FOTOS_c12762890a
11 años después, Seahawks y Patriots encabezarán un Super Bowl
tarrence_gore_fcd4f18729
Fallece ex jugador y campeón de la MLB Terrance Gore
publicidad

Más Vistas

nacional_sheinbaum_90fe8a3346
Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez
nl_presa_leon_mp4_b87adb8254
Presa León es segura y no tiene grietas: Conagua
IMG_7560_c0126c225e
Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe
publicidad
×