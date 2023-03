Lanzan álbum de gospel póstumo de Whitney Houston

El documental estará disponible en DVD, el álbum de 14 cortes de la cantante presenta varias melodías de bandas sonoras conocidas.

Whitney Houston ascendió al estrellato mundial pop, pero su voz excepcionalmente talentosa tenía su base en la música góspel.

Ahora su familia, encabezada por su cuñada Pat y su hermano Gary Houston, quieren que los cimientos de su legado musical se mantengan vivos a través del álbum de gospel póstumo y documental I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston.

El documental estará disponible en DVD, el álbum de 14 cortes de la cantante presenta varias melodías de bandas sonoras conocidas.

Además, el proyecto también incluye seis temas inéditos, tres de los cuales fueron grabados cuando Houston tenía 17 años.