Lanzará serie de libros sobre al filmografía de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino tendrá una serie de libros, pero no será para una nueva historia, sino para ofrecer un recorrido visual y narrativo por su filmografía.

Esta serie de libros, titulada "Quentin Tarantino Library", será publicada por la editorial Insight Editions.

"Tras pasar horas y horas con Quentin y sus colegas artistas, creo que ningún otro libro ha revelado tanto sobre la creación de una película", dice el autor Jay Glennie en la presentación del material publicado en la página de la editorial.

El primer capítulo corresponde a "Once Upon a Time in Hollywood", la cual es su último proyecto hasta la fecha, que tuvo la participación de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, que trata sobre una estrella de Hollywood en los años sesenta y su doble de acción.

El libro lleva por título "The Making of Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood", y está firmado por el propio director junto al periodista.

El primer libro incluye entrevistas exclusivas realizadas por Glennie al elenco, al que lo completan Margaret Qualley, Mikey Madison, Austin Butler, Lena Dunham, Kurt Russell, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Damian Lewis, Maya Hawke o Sydney Sweeney.

Originalmente estaba previsto que el próximo y último filme de Tarantino fuera "The Movie Critic", pero el director canceló el proyecto en 2024.

Comentarios