Gene Gallagher busca 'revivir el rock' con Villanelle

Villanelle, banda liderada por Gene Gallagher, lanzará su primer sencillo 'Hinge' con la misión de recuperar la esencia del rock con sonido crudo y noventero

  • 08
  • Septiembre
    2025

Gene Gallagher, hijo de Liam Gallagher, está listo para dar su primer gran paso en la industria musical con su banda Villanelle, con la que asegura tener “una pasión genuina por recuperar el rock”.

El grupo, integrado por Gallagher como vocalista y líder, Ben Taylor en la guitarra y Jack Schiavo en el bajo, estrenará este miércoles su primer sencillo titulado "Hinge”.

Villanelle comenzó a darse a conocer en 2023 y el año pasado realizó una gira por Reino Unido en la que lograron agotar entradas únicamente gracias al “boca a boca”.

En entrevista con NME, Gallagher explicó que la formación del trío surgió de “una pasión genuina y un impulso por revivir la música rock”, señalando que muchas de las bandas actuales “se estancaron en el indie rock y derivaron hacia una cultura más cercana al pop”, algo que ellos buscan contrarrestar.

Por su parte, Schiavo subrayó que la diversidad de influencias dentro del grupo ha sido clave para encontrar un sonido distintivo.

“Donde nos encontramos es en una mezcla de grunge, shoegaze, punk y rock alternativo. Ben aporta más del rock alternativo inglés, las mías vienen del rock de los 60 y 70, y las de Gene de las bandas estadounidenses de los 90. En ese punto intermedio es donde todos interactuamos”.

En palabras del bajista: “Yo traigo a Black Sabbath, Gene trae a Nirvana y Ben a Arctic Monkeys”.

Sobre su primer lanzamiento, Gallagher adelantó que “Hinge” combina la explosividad del grunge de los 90 con la crudeza lo-fi, dando forma al sello con el que Villanelle busca irrumpir en la escena musical.


