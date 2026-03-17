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Netflix anuncia spin-off animado de Stranger Things

La plataforma de streaming lanzará 'Stranger Things: Tales From ’85', una serie animada ambientada en 1985 que expandirá el universo de Stranger Things

  • 17
  • Marzo
    2026

El fenómeno de "Stranger Things" está lejos de terminar. Este martes, la plataforma Netflix anunció un nuevo proyecto que expandirá su universo: el spin-off animado titulado "Stranger Things: Tales From ’85", el cual llegará incluso a la pantalla grande con funciones especiales.

De acuerdo con un comunicado, algunas salas de AMC Theatres proyectarán los dos primeros episodios a partir del 18 de abril, previo a su estreno mundial en la plataforma, programado para el 23 del mismo mes. Estas funciones estarán disponibles únicamente en 34 cines seleccionados de Estados Unidos.

La nueva serie contará nuevamente con la producción de Matt Duffer y Ross Duffer, creadores del fenómeno original. La historia estará ambientada en el invierno de 1985 y seguirá a personajes como Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max, quienes intentan retomar una vida aparentemente normal en Hawkins, Indiana.

En este contexto, los protagonistas buscarán recuperar la rutina entre partidas de Dungeons & Dragons, juegos en la nieve y días tranquilos. Sin embargo, la calma se verá interrumpida por la aparición de una nueva amenaza que obligará al grupo a reunirse nuevamente para resolver un misterio y salvar su pueblo.

"Tales From ’85" forma parte de la expansión más reciente del universo de Stranger Things, impulsada tras la creación de Upside Down Pictures en 2022, como parte de un acuerdo global con Netflix que también contempla otros proyectos derivados, incluida una serie con actores.

Desde su estreno en 2016, "Stranger Things" se ha consolidado como una de las producciones más exitosas e influyentes de la plataforma, destacando por su homenaje a la década de los 80, su impacto generacional y su capacidad para revivir la popularidad de música y elementos culturales de esa época.


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