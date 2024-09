Latinos brillan en la entrega de los Premios Emmy

Es tal el talento que han demostrado a lo largo de su carrera algunas de las celebridades surgidas en Latinoamérica que es ya imposible que pasen desaparcibidas al asistir a los eventos internacionales que reúnen al gremio actoral y/o musical.

Así sucedió anoche en la entrega de los Premios Emmy, los cuales reconocen lo mejor de la televisión en Estados Unidos, pues apenas llegaron y captaron todas las miras y la atención de los medios de comunicación.

A su paso por la alfombra roja, cámaras de todas partes del mundo querían obtener su fotografía, incluso actores y actrices de otras partes del mundo aprovecharon para tomarse fotos con ellos.

Una vez adentro, hubo quienes se notaron más, como los mexicanos Gael García Beltrán y Diego Luna, quienes se encargaron de conducir un momento de la premiación y lo hicieron hablando en español.

En la premiación, la serie Hacks le arrebató el premio a The Bear en Mejor Comedia, mientras que las de Drama y Mini Serie fueron para Shogun y Bebé Reno, respectivamente.

La ceremonia incluyó varios números de comedia entre los presentadores, mientras que el actor Eugene Levy y su hijo Daniel figuraron como anfitriones de la gala.

Lista de ganadores

Mejor serie de drama

Shogun

Mejor serie de comedia

Hacks

Mejor serie limitada o antología destacada

Bebé Reno

Mejor actor principal en serie de comedia

The Bear (El Oso) Jeremy Allen White como Carmy

Mejor actor principal en una serie de drama

Shogun Hiroyuki Sanada como Yoshii Toranaga

Mejor actor principal en una serie limitada o película

Bebé Reno Richard Gadd como Donny

Mejor actor de repato en serie dramática

The Morning Show Billy Crudup como Cory Ellison

Mejor actor de reparto en serie de comedia

The Bear (El Oso) Ebon Moss-Bachrach como Richard “Richie” Jerimovich

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película

Fargo Lamorne Morris como el diputado de Dakota del Norte Witt Farr

Mejor actriz principal en una serie drama

Shogun Anna Sawai como Toda Mariko

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Hacks Jean Smart como Deborah Vance

Mejor actriz principal en una serie limitada o película

True Detective: Night Country Jodie Foster como la detective Elizabeth Danvers

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

The Crown Elizabeth Debicki como la Princesa Diana

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

The Bear Liza Colón-Zayas como Tina

Mejor actriz de reparto en mini serie o antología o película

Bebé Reno Jessica Gunning como Martha

Mejor programa de variedades

Last Week Tonight With John Oliver

Programa de competencia de reality sobresaliente

The Traitors Studio Lambert

Dirección excepcional para una serie de comedia

The Bear Christopher Storer

Mejor dirección para una serie drama

Shogun Frederick EO Toye

Guion para un especial de variedades

Alex Edelman: Just For Us

Guion excepcional para una serie de comedia

Hacks Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky

Guion excepcional para una serie dramática

Slow Horses Will Smith

Guion excepcional para una serie limitada o película

Bebé Reno Richard Gadd

Guion excepcional en un programa de variedades

Last Week Tonight With John Oliver





