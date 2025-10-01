Cerrar X
escena_leticia_maldonado_d2aa20dca5
Escena

Leticia Maldonado será la artista oficial de los Latin Grammy

La escultora mexicoamericana será quien diseñe el premio de la edición 26 de los Latin Grammy, los cuales se entregarán en Las Vegas el próximo 13 de noviembre

  • 01
  • Octubre
    2025

La escultora mexicoamericana, Leticia Maldonado, será la artista oficial para crear el diseño de la vigésimo sexta entrega de los Latin Grammy, ceremonia la cual se llevará a cabo en Las Vegas el próximo 13 de noviembre.

Maldonado creó un gramófono tridimensional de cristal luminoso inspirado en los icónicos letreros de neón de Las Vegas y rodeado de coloridas flores.

Para la edición de este año, Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.

La selección de Maldonado continúa la tradición de la Academia, que desde 2001 ha elegido artistas visuales para reflejar la importancia de la música en la cultura latina.

Según Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Leticia Maldonado resalta "la conexión especial" entre la música y las artes visuales, y "celebra la creatividad de una nueva generación de artistas".

De acuerdo con la propia escultora, el premio con forma de gramófono estará rodeado de rosas.

"Elegí rosas para rodear el gramófono porque para mí son un símbolo de amor y compasión, y honran la verdad y la belleza en el arte, que creo que es el espíritu de los Latin Grammy", dijo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_51_20_PM_c98ef6dba5
Moderniza NL parabuses con enfoque en seguridad y accesibilidad
mundial_2026_mexico_9988f787c0
Presentarán balón del Mundial 2026 este jueves
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_10_02_220015_ddb16f99a7
Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja cinco policías heridos
EH_UNA_FOTO_14_15091728c2
The Life of a Showgirl: el gran regreso teatral de Taylor Swift
Whats_App_Image_2025_10_02_at_9_20_56_PM_1fbfb782eb
Cambia Santa Catarina calle Díaz Ordaz a avenida 2 de octubre
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×