Leticia Maldonado será la artista oficial de los Latin Grammy

La escultora mexicoamericana, Leticia Maldonado, será la artista oficial para crear el diseño de la vigésimo sexta entrega de los Latin Grammy, ceremonia la cual se llevará a cabo en Las Vegas el próximo 13 de noviembre.

Maldonado creó un gramófono tridimensional de cristal luminoso inspirado en los icónicos letreros de neón de Las Vegas y rodeado de coloridas flores.

Para la edición de este año, Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.

La selección de Maldonado continúa la tradición de la Academia, que desde 2001 ha elegido artistas visuales para reflejar la importancia de la música en la cultura latina.

Según Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Leticia Maldonado resalta "la conexión especial" entre la música y las artes visuales, y "celebra la creatividad de una nueva generación de artistas".

De acuerdo con la propia escultora, el premio con forma de gramófono estará rodeado de rosas.

"Elegí rosas para rodear el gramófono porque para mí son un símbolo de amor y compasión, y honran la verdad y la belleza en el arte, que creo que es el espíritu de los Latin Grammy", dijo.

