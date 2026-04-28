Renuncia Ariadna Montiel a la Secretaría del Bienestar

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada y formalizada mediante un mensaje difundido en redes sociales desde Palacio Nacional.

De acuerdo con el anuncio, Montiel dejará la dependencia para integrarse a nuevas tareas dentro del movimiento político en el gobierno, tras haber encabezado una de las áreas clave de la administración federal, responsable de la operación de programas sociales de alcance nacional.

En su lugar fue designada Leticia Ramírez Amaya, quien previamente se desempeñó como titular de la Secretaría de Educación Pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El relevo se hará efectivo de manera inmediata. A partir de este miércoles, Ramírez asumirá la conducción de la Secretaría de Bienestar, considerada una de las dependencias con mayor peso político y operativo, al concentrar la mayor parte de los programas sociales del gobierno federal.

Durante el mensaje, se destacó que la salida de Montiel responde a una decisión personal para continuar participando en actividades políticas y de organización dentro del movimiento, más allá de su responsabilidad en el gabinete.

Asimismo, se subrayó la cercanía y trayectoria de Ramírez dentro del proyecto político en el poder, así como su experiencia en el trabajo territorial, lo que, se afirmó, permitirá dar continuidad a la política social.

La Secretaría de Bienestar administra programas prioritarios como pensiones para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad y diversas transferencias directas, por lo que el cambio ocurre en un área estratégica para la política pública y la relación del gobierno con millones de beneficiarios.

El relevo se produce en un contexto en el que la política social mantiene un papel central dentro de la agenda gubernamental, tanto por su impacto en la reducción de la pobreza como por su peso en la estructura territorial y electoral del país.

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