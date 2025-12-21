Mujer resulta lesionada tras volcadura en el Libramiento Noroeste

Una mujer resultó lesionada luego de un accidente vial tipo volcadura registrado la tarde de este domingo en el Libramiento Noroeste, en el municipio de García.

La afectada fue identificada como Olga Leticia Ibarra Hernández, quien presentó una probable fractura en el brazo derecho, por lo que fue trasladada al Hospital 21 del IMSS por personal de Protección Civil de García para su atención médica.

El vehículo involucrado es una camioneta Honda Element, color gris, con placas SMF-369-B.

En el sitio también se realizaron labores para controlar un derrame de combustible, quedando la zona bajo resguardo de elementos de Fuerza Civil.

Las autoridades no reportaron más personas lesionadas y continuaron con las investigaciones para deslindar responsabilidades.





