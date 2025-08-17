Cerrar X
Escena

Liam Gallagher anuncia que ya no lanzará sus maracas al público

Esta medida fue implementada porque en conciertos anteriores hubo peleas para quedarse los instrumentos, además, otros fueron revendido en internet

Desde que se anunció, la gira de Oasis ha dado mucho de qué hablar y ya mientras se celebra continúa dando mucha tela de dónde cortar; en esta ocasión, por el mal comportamiento de los fanáticos durante uno de los conciertos.

El vocalista de la banda inglesa anunció en su último recital que ya no podrá lanzar sus maracas ni pandero al público, pues en funciones anteriores sus fans se pelearon a golpes para quedarse con estos.

"Me han dicho que no haga más esas tonterías porque no saben comportarse, no puedo tirar mi pandereta ni mis maracas esta noche. No estoy siendo tacaño, ¿me entienden?", dijo Liam durante el último concierto de la banda. 

El caso más grave fue en el mítico Estadio Wembley, donde una mujer de 42 años fue agredida por dos sujetos que le arrebataron los instrumentos y le provocaron heridas y cortes.

Además, se informó que las maracas lanzadas en conciertos previos se vendieron por muy altos precios en internet, pues muchas personas deciden revenderlos, cuando la intención original es darle un recuerdo único a los asistentes.


