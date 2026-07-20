Liam Gallagher descarta un nuevo disco de Oasis

Liam Gallagher afirmó que no planea grabar un nuevo álbum de Oasis por la presión y las críticas, aunque confirmó que la banda seguirá ofreciendo conciertos

Liam Gallagher aseguró que, por ahora, no tiene intención de grabar un nuevo disco de Oasis. El cantante respondió a un seguidor en la red social X que le pidió material inédito y explicó que la expectativa alrededor de un eventual lanzamiento hace inviable el proyecto.

El vocalista señaló que no está dispuesto a enfrentar las críticas que surgirían si el álbum no cumpliera con expectativas desproporcionadas en ventas o impacto, por lo que considera mejor concentrarse en las presentaciones en vivo.

"Hagamos conciertos y seamos felices", escribió el músico, dejando claro que, de momento, su prioridad está lejos del estudio de grabación.

Las críticas influyen en su decisión

Gallagher también coincidió con otro usuario que comentó que los seguidores compararían cualquier producción nueva con los discos clásicos de la banda.

El británico aseguró que esa actitud crítica es precisamente una de las razones por las que no desea trabajar en un nuevo álbum, aunque afirmó que, si algún día ocurriera, conservaría el sonido característico de Oasis sin seguir tendencias musicales actuales.

Las declaraciones contrastan con publicaciones realizadas por Gallagher a finales de 2024, cuando aseguró en tono de broma que él y su hermano Noel ya tenían un nuevo disco terminado. Posteriormente aclaró que nunca existió ese proyecto.

En 2025, el representante de la banda descartó planes para nueva música, aunque Liam respondió que únicamente él y Noel decidirán el futuro de Oasis.

El estudio alimenta los rumores

A pesar de rechazar un nuevo álbum del grupo, Gallagher fue visto este año en los estudios Abbey Road de Londres, lo que desató especulaciones sobre nuevas grabaciones. Noel Gallagher también confirmó recientemente que trabaja en el estudio, aunque sin revelar detalles de su proyecto.

Mientras tanto, el regreso de Oasis a los escenarios parece avanzar. Liam aseguró que la banda ofrecerá conciertos en Roma durante 2027 y diversos reportes apuntan a una gira que incluiría presentaciones en el estadio Etihad de Manchester y un esperado regreso a Knebworth.

El cantante aprovechó las redes sociales para comentar el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo, calificándolo con ironía como "un mal viaje". El show reunió a artistas como Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy y Chris Martin, entre otros.