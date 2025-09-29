Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T130348_820_f90301f8d4
Escena

¿Habrá otra gira? Oasis desata rumores en su último concierto

Durante el último show en Reino Unido, Liam Gallagher sorprendió a los asistentes con un mensaje que abrió la puerta a nuevas especulaciones

  • 29
  • Septiembre
    2025

El regreso de Oasis ha sido uno de los fenómenos musicales más comentados de los últimos años, y ahora los rumores sobre una posible continuidad en los escenarios se intensifican.

La banda británica cerró la etapa en Reino Unido de su gira de reunión “Oasis Live 25” con dos conciertos en Londres el pasado fin de semana.

Durante el show, Liam Gallagher sorprendió a los asistentes con un mensaje que abrió la puerta a nuevas especulaciones.

Antes de interpretar “Champagne Supernova”, el vocalista dedicó unas palabras de agradecimiento: “Sobre todo, quiero agradecerles muchísimo por mantener la fe y devolver a esta banda a la fama”.

Acto seguido, añadió con una sonrisa: “¡Nos vemos el año que viene!”.

G2B50uXWwAAdcoH.jfif

Aunque oficialmente esta gira estaba anunciada como la última de Oasis, la declaración de Gallagher ha despertado esperanzas entre los fans sobre una posible nueva etapa de conciertos en 2026.

Hasta ahora, ni el grupo ni su equipo han confirmado planes adicionales, pero la expectativa ya comenzó a crecer en las redes sociales.

Oasis Live '25 es la muy esperada gira de reunión de la legendaria banda de rock británica Oasis, que marca la primera vez que los hermanos Liam y Noel Gallagher comparten escenario desde su separación en 2009.

G2B5ySSXAAA8GVr.jfif

La gira se ha convertido en uno de los eventos de música en vivo más grandes de la década, con un estimado de 14 millones de solicitudes de entradas solo para las fechas iniciales en el Reino Unido e Irlanda. 

La gira por el Reino Unido e Irlanda acaba de concluir con un concierto triunfal de clausura en el estadio de Wembley este 28 de septiembre. 

La gira ahora se dirige a Norteamérica, Australia, Sudamérica, Asia y otros lugares a finales de 2025 y 2026.

G2B5ySUXYAAEUQZ.jfif

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T100538_224_e01122cbe2
Oasis genera derrama económica en México de hasta US$54 millones
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T153902_794_c041bf0bd8
Liam Gallagher lamenta la muerte de Ricky Hatton
escena_gene_gallagher_villanelle_9cfd801bb4
Gene Gallagher busca 'revivir el rock' con Villanelle
publicidad

Últimas Noticias

nacional_vicealmirante_de_marina_manuel_roberto_farias_ced33dcb28
Vicealmirante de la Marina ligado a red de huachicol
Whats_App_Image_2025_09_30_at_8_59_56_PM_92c747ec80
Anuncia Samuel García que ampliará L1 del metro hasta Juárez
Jesus_Elizondo_709752c91a
Proponen 'Sello Calidad Mundial' para la industria turística
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×