¿Habrá otra gira? Oasis desata rumores en su último concierto

El regreso de Oasis ha sido uno de los fenómenos musicales más comentados de los últimos años, y ahora los rumores sobre una posible continuidad en los escenarios se intensifican.

La banda británica cerró la etapa en Reino Unido de su gira de reunión “Oasis Live 25” con dos conciertos en Londres el pasado fin de semana.

Durante el show, Liam Gallagher sorprendió a los asistentes con un mensaje que abrió la puerta a nuevas especulaciones.

Antes de interpretar “Champagne Supernova”, el vocalista dedicó unas palabras de agradecimiento: “Sobre todo, quiero agradecerles muchísimo por mantener la fe y devolver a esta banda a la fama”.

Acto seguido, añadió con una sonrisa: “¡Nos vemos el año que viene!”.

Aunque oficialmente esta gira estaba anunciada como la última de Oasis, la declaración de Gallagher ha despertado esperanzas entre los fans sobre una posible nueva etapa de conciertos en 2026.

Hasta ahora, ni el grupo ni su equipo han confirmado planes adicionales, pero la expectativa ya comenzó a crecer en las redes sociales.

Oasis Live '25 es la muy esperada gira de reunión de la legendaria banda de rock británica Oasis, que marca la primera vez que los hermanos Liam y Noel Gallagher comparten escenario desde su separación en 2009.

La gira se ha convertido en uno de los eventos de música en vivo más grandes de la década, con un estimado de 14 millones de solicitudes de entradas solo para las fechas iniciales en el Reino Unido e Irlanda.

La gira por el Reino Unido e Irlanda acaba de concluir con un concierto triunfal de clausura en el estadio de Wembley este 28 de septiembre.

La gira ahora se dirige a Norteamérica, Australia, Sudamérica, Asia y otros lugares a finales de 2025 y 2026.

Comentarios