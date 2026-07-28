Llega este miércoles a cines 'Spider-Man: Brand New Day'

Tom Holland regresa como el héroe arácnido en una historia marcada por las consecuencias de 'No Way Home', con Zendaya y nuevos personajes

La espera terminó para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel; el próximo miércoles se estrenará oficialmente en las salas de cine mexicanas la película "Spider-Man: Un nuevo día" (Spider-Man: Brand New Day).

La producción, protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton, marca un reinicio emocional para el héroe arácnido, tras los eventos de "No Way Home". Al comienzo de esta nueva historia, Peter sigue vibrando a causa de todo lo acontecido en "NO WAY HOME", cinta en la que, para salvar al mundo, tuvo que borrarse de la memoria de todos los demás, incluyendo a su gente más próxima: el amor de su vida y su mejor amigo.

Peter Parker sigue siendo el mismo, un tipo arruinado e incompleto, con su encanto y su sentido del humor intactos. Pero cualquiera, incluso un superhéroe, puede alcanzar un punto de inflexión, y esta es la primera vez que el público verá a Peter como Spider-Man de tiempo completo. Este es un Spider-Man forjado por la pérdida, propulsado por la responsabilidad y listo para demostrar por qué es el superhumano más adorado de todos los tiempos. La Ciudad de Nueva York lo necesita más que nunca, pero, ahora, Spider-Man atiende el llamado en sus propios términos.

En esta cuarta muestra como héroe titular, Holland aporta el peso emocional requerido a través de la contención, el titubeo y el conflicto interno. Peter ya no está descubriendo lo que significa ser Spider-Man; está aprendiendo a aceptar los costos de seguir siendo Spider-Man.

“Es una cinta que aborda a los jóvenes, cuando éstos hallan su identidad y se convierten en adultos. Peter ha emprendido un viaje que abre este nuevo capítulo. Ha consumado el sacrificio más importante a fin de proteger a MJ y Ned y al mundo entero, pero esto está teniendo un efecto devastador en su vida personal, incluso en su propia salud”.

El largometraje destaca también por ser el más extenso del actor británico en el papel, con una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.

El reparto multiestelar vuelve a contar con la participación de Zendaya en el papel de MJ y Jacob Batalon como Ned. Además, la producción incluye incorporaciones de alto perfil como Sadie Sink, Jon Bernthal retomando su papel como The Punisher y Mark Ruffalo encarnando una vez más a Bruce Banner.

Para ofrecer una experiencia inmersiva a los espectadores, la película estará disponible en una amplia variedad de formatos, por lo que habrá proyecciones en tercera dimensión, tecnología 4DX con efectos de movimiento, pantallas ScreenX de tres paneles, sistemas de audio envolvente Dolby Atmos.