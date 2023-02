Lo que dejó el Super Bowl en el mundo del espectáculo

Tras su presentación en el Super Bowl, Rihanna estalló en Spotify. Su música aumentó en un 640% sus reproducciones tan solo en Estados Unidos.

Y después del Super Bowl viene la calma... ¡no!. Y es que muchas situaciones en el mundo de la farándula están sucediendo.

Tal es el caso de la sorpresa que dio la banda irlandesa U2, pues se anunció que regresará a dar conciertos como parte del aniversario de su disco ‘Achtung Baby’.

Estos espectáculos se realizan en Las Vegas, Estados Unidos.

U2 anunció que se presentarán como residentes en Las Vegas, específicamente, en el estadio de entretenimiento MSG Sphere, esto lo hizo en un comercial del Super Bowl LVII.

Además, luego de su presentación en el Super Bowl Rihanna estalló en reproducciones en Spotify, todo esto en medio de los diversos comentarios que provocó su show.

En promedio la música de la artista aumentó en un 640% sus reproducciones solamente en Estados Unidos.

El tema Bitch Better Have My Money ha sido de los más escuchados.

También se vio un trailer de ‘‘Guardianes de la Galaxia 3’’ que muestra algunas de las escenas claves, entre estas, la aparición en primer plano de la voz de Chris Pratt, quien representa a Star-Lord, diciendo “soy Star-Lord y formé los Guardianes.’’...

Y algo icónico.

Alicia Silverstone volvió al personaje de Cher Horowitz, la heroína de la película Clueless (1995), en un impactante anuncio del Super Bowl 2023 de la marca Rakuten, usando ese famoso traje de falda amarilla.

Lo más gracioso.

Ben Afleck tuvo la oportunidad de convertirse en empleado de Dunkin por un día y protagonizar junto a su mujer, Jennifer Lopez, el anuncio viral del mejor domingo del año.