Legisladores calculan que constituyen cerca del 40% del mercado de IA de Estados Unidos, lo que en la práctica crea un estándar nacional de facto

Inicio / Internacional / Gobernador de Illinois firma ley para mitigar riesgos de IA

El gobernador de Illinois promulgó este martes una legislación para mitigar los riesgos del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en un esfuerzo por establecer un marco nacional de regulaciones federales.

El Proyecto de Ley del Senado 315 incrementa los requisitos de transparencia y rendición de cuentas para los modelos de inteligencia artificial más grandes. En otras palabras, aquellos que generan más de $500 millones de dólares en ingresos anuales y se entrenan utilizando una enorme potencia de cómputo.

Esta iniciativa se suma a la SB-53 de California y a la Ley de Seguridad y Educación de IA Responsable de Nueva York, que fueron firmadas a finales de 2025.

Gobernador se inspira en iniciativas semejantes de California y Nueva York

Inspirados en proyectos similares de California y Nueva York, JB Pritzker mencionó que se puede trabajar en este proyecto para que Illinois elija su propio camino.

“El Congreso y el presidente deberían estar aprobando una legislación similar, pero hasta ahora no han querido hacerlo, porque muchos están cautivos por intereses especiales que se benefician de que la industria no tenga regulación. "Podemos trabajar juntos para establecer límites sensatos de manera que beneficien tanto a la industria como al público, o podemos permitir que un puñado de actores eluda la rendición de cuentas y traslade los costos y el perjuicio a la gente común”.

Ante esto, la senadora demócrata de Libertyville, Mary Edly-Allen, señaló que es urgente que los estados se protejan contra esos posibles daños.

“No estamos dispuestos a esperar a que el Congreso actúe”, afirmó.

Aunque los tres estados solo representan aproximadamente el 20% de la población nacional, los legisladores calculan que constituyen cerca del 40% del mercado de IA de Estados Unidos, lo que en la práctica crea un estándar nacional de facto.