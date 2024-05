Los Beach Boys surfearon el éxito en un documental

Lanzaron odas al surf sin saber surcar las olas, inmortalizaron la playa y su líder apenas salía de casa, inventaron el sueño californiano, pero la tragedia tiñó sus vidas: Los Beach Boys, tan contradictorios como sublimes, marcaron la historia de la música pop de forma indeleble.

Un nuevo documental dirigido por Frank Marshall, que la plataforma Disney + estrena el próximo viernes 24 de mayo, repasa la carrera del grupo que engendró himnos del pop como Get around, Good Vibrations, Barbara Ann o Surfin' USA a través de entrevistas y grabaciones inéditas y el testimonio de músicos influidos por su obra.

El peso de un padre agresivo, la torturada genialidad del líder y compositor, Brian Wilson, el desdoblamiento de la banda en dos para los shows en directo y el estudio de grabación, y, por encima de todo, su música, desfilan en una cinta que se esfuerza por presentarlos como los únicos que osaron hacer sombra a los Beatles.

Los Beach Boys, queda claro desde el inicio, es una historia familiar. La de los tres hermanos Wilson (Brian, Dennis, Carl) y su primo Mike Love, que a comienzos de la década de 1960 pasaron de practicar armonías a capella en las celebraciones familiares a crear sus propios temas.



Los Beatles eran sus fans

Bruce Johnston, que se unió tardíamente a los Beach Boys como bajista, recordó cómo John Lennon y Paul McCartney le hicieron subir a la suite de su hotel las primeras copias del álbum Pet Sounds que él mismo había llevado al Reino Unido.

“Les encantó. Y más tarde descubrimos que, sobre todo a Paul, le influyó tanto que escribió Here, There and Everywhere inspirado por nosotros”, dijo Johnston. “¡Nuestros mejores promotores en el mundo fueron Lennon y McCartney!”, bromeó Mike Love.



Entérate

*El documental refleja lo asfixiante que fue Murry Wilson, padre de tres de los integrantes del grupo, un hombre acomplejado por el éxito de sus hijos. Los Beach Boys cortaron relación laboral con Murry en 1964, pero aún así Wilson vendió sus canciones a sus espaldas.

*Aunque el material no esquiva aristas oscuras de los Beach Boys, pasa por alto el trágico final de algunos: Dennis, que tuvo una estrecha relación con el asesino Charles Manson, murió ahogado en el mar en 1983 después de pasar el día bebiendo. Carl falleció por cáncer de pulmón en 1998.

Brian sufre un grave deterioro neurológico que llevó en febrero a su familia a pedir su tutela.

